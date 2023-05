Il turismo parte a tutto gas: il mondiale rally accende la città 

Numeri da tutto esaurito: con il mondiale rally – in programma dal primo giugno al 4 giugno – la stagione turistica, che si sta già avviando grazie ai primi voli, parte a tutto gas. E all’insegna dello sport proseguirà con un altro mondiale, quello di aquabike in programma dal 15 al 18 giugno.

Era da anni che la città non ospitava il pacchetto completo, partenza, arrivo e quartier generale. Da quest’anno, infatti, l’alternanza con Alghero – esempio virtuoso quanto raro – vale sull’intera manifestazione. Valore aggiunto la coinvolgente prova cittadina che ritorna dopo il successo della sperimentazione dello scorso anno (quando però la manifestazione era ospitata nella Riviera del corallo. «Siamo molto soddisfatti del movimento in città già molto evidente come ci confermano dalle strutture ricettive», commenta l’assessore al Turismo Marco Balata: «Quest’anno ci sono molte novità, dalla presenza dell’intera manifestazione, alla possibilità di sfruttare tutto il nuovo lungomare, fino alla prova cittadina che è una particolarità del rally ad Olbia».

Il mondiale avrà quest’anno una copertura mediatica senza precedenti. «L’impatto non è solo diretto ma anche di immagine», conferma l’assessore: «E dieci giorni dopo avremo l’altro grande evento internazionale. Proseguiamo secondo una linea avviata sei anni fa che punta sulle grandi manifestazioni e sta dando ottimi risultati».

