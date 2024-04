Il turismo non decolla, b&b in crisi 

Le premesse, dopo i buoni risultati della scorsa stagione, erano incoraggianti, invece le prenotazioni per le vacanze estive nel territorio quartese , almeno per ora, procedono molto a rilento. A stare peggio sono b&b e affittacamere mentre sembrano andare decisamente meglio le case vacanza, che mettono anche la cucina a disposizione. Calma piatta anche per i prossimi ponti. Sant’Efisio riempirà forse Cagliari ma non Quartu.

Le previsioni

«Per quanto riguarda la stagione estiva» conferma il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta, «per il momento le prenotazioni languono in particolare per i b&b mentre sembrano andar meglio le case vacanza che come soluzione risultano sicuramente più appetibili ed economiche per famiglie o gruppi numerosi». Il motivo? «Resta l'incertezza dei collegamenti aerei e della situazione economica e geopolitica instabili a frenare un po’ i programmi dei vacanzieri».Anche se, come dimostrato anche dalle passate stagioni, sono in tanti a prenotare anche all’ultimo. Nella speranza che i turisti arrivino, per ora restano le preoccupazioni.

Gli operatori

«Quest’anno non siamo messi benissimo» dice Ignazia Atzeni dell’affittacamere di Capitana “Domu nosta” di Giulio e Ignazia, «per ora abbiamo solo ed esclusivamente prenotazioni dalla seconda settimana di agosto, peraltro arrivate con il passaparola. Diciamo che tutti i preventivi che abbiamo fatto per le nostre 14 stanze sono andati bene ma a pesare c’è il caro traghetti: una famiglia di quattro persone arriva a spendere 1200 euro e così preferiscono andare altrove. Ce lo dicono proprio i clienti stessi. Noi cerchiamo di dare il più possibile, abbiamo anche messo a disposizione una cucina esterna. Niente anche per Pasqua e per i ponti che verranno. L’anno scorso in questo periodo per l’estate avevamo già tutto prenotato».

Stessa tendenza anche al b&b “La pirata Capitana” in via Delle Fresie dove la proprietaria Simona Cossu spiega: «C’è calma piatta. Io credo che il problema dipenda dal caro trasporti. E ci dispiace molto perché la zona merita. Ci auguriamo comunque che le cose possano migliorare, ci sono turisti che prenotano anche una settimana prima».

Le case vacanza

Tendenza inversa invece nelle case vacanza dove l’uso cucina fa la differenza e attira soprattutto coppie e famiglie.Non mi posso lamentare, le prenotazioni stanno andando abbastanza bene» dice Daniela Sciuto de “La brii maison” in via Monaco. «Anche per luglio e agosto va bene e poi bisogna considerare che ci sono le prenotazioni last minute che arrivano sempre. Credo che per le case vacanze le cose vadano meglio perché c’è la possibilità di avere una cucina e mangiare in casa e forse anche per una maggiore privacy».

Daniela Manca ha invece la “Casa degli Ulivi” in località Costa di Sopra in via Planargia. «Ho prenotazioni a macchia di leopardo a partire da fine aprile con stranieri. Poi maggio-giugno e così via. Ho anche tutto il mese di luglio tutto occupato da una famiglia e metà agosto già prenotato».

