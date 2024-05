Il turismo nell’era dell’IA, il Gal forma gli imprenditori 

«Senza i “dati” non riusciamo a capire gli interessi dei viaggiatori - premette Carlo Gallino, fondatore di MyComp -. Netflix, per esempio, vive di intelligenza artificiale. Dobbiamo fare altrettanto, comprendere in partenza cosa può essere interessante del nostro territorio per un visitatore, in funzione dei dati che siamo in grado di raccogliere».Un angolo di Sardegna ricco di storia, dalla natura mozzafiato e che strizza l’occhio alla tecnologia. Il turismo, di questi tempi, non accetta l’improvvisazione. Ecco perché venerdì a Oliena il Gal Barbagia ha convocato gli operatori del settore e fatto capire le potenzialità di “big data” e intelligenza artificiale. «Ci sono tanti turisti stranieri che ci scelgono o potrebbero sceglierci - spiega Giulia Eremita, docente universitaria ed esperta di marketing digitale -. Con i sistemi di traduzione simultanea che si basano sull’intelligenza artificiale sarà possibile conversare in tutte le lingue del mondo, con tempi azzerati e costi sempre più bassi».

Opportunità da cogliere. È il concetto ricorrente, alla base del progetto Destination Inside Sardinia. «Vogliamo valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale, storico e ambientale», dice il direttore del Gal Barbagia, Claudio Perseu. Da Oliena a Orani, passando per Orotelli, Mamoiada, Ottana, Fonni e Orgosolo. Il cuore dell’Isola vuole imbastire un futuro virtuoso.

