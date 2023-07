Il turismo? Legato al passato minerario 

Per anni sono rimasti stipati in un magazzino, abbandonati, in preda all’incuria, d’ora in poi verranno mostrati a residenti e turisti per raccontare la tradizione mineraria di Capoterra. Il Comune ha dato il via al progetto di valorizzazione dei vecchi reperti della miniera di San Leone: carrelli, trapani a colonna e tanti altri attrezzi utilizzati dai minatori saranno esposti sul piazzale del Municipio e in una mostra a Casa Melis.

Il passato

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea l’importanza di dare valore a una delle pagine più importanti della storia recente di Capoterra: «Questi attrezzi vennero acquistati agli inizi del Duemila dall’amministrazione guidata dal sindaco Efisio Baire, ma non erano mai stati esposti al pubblico, parte del materiale – nel corso degli anni – è stato pure rubato. Credo che mostrarli ai cittadini sia il giusto tributo per i tanti capoterresi che hanno lavorato in miniera: della collezione non fanno solo parte i mezzi da lavoro, ci sono anche orologi, bauli con documenti e tanti altri oggetti».

La strada ferrata

Ma nei piani dell’amministrazione comunale non c’è solo la valorizzazione degli attrezzi e degli oggetti utilizzati dai minatori, tra gli obiettivi c’è anche quello di riscoprire il vecchio percorso seguito dalla prima strada ferrata dall’Isola, che metteva in comunicazione il giacimento con il porto di Maramura, dove il minerale veniva caricato dai bastimenti pronti a salpare per la penisola. «Dove correva il treno presto si estenderà una pista ciclabile che permetterà di scoprire la strada utilizzata per portare il minerale sino al mare – spiega Garau -, siamo convinti che la valorizzazione del nostro patrimonio storico passi anche attraverso progetti di questo tipo, che permettono di coniugare la viabilità sostenibile alla piena fruibilità delle zone meno conosciute del nostro territorio».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì stigmatizza l’esposizione degli antichi attrezzi: «Prima di tutto c’è da precisare un aspetto che molti non conoscono, in verità quel materiale acquistato dall’amministrazione Baire proveniva dalla miniere dell’iglesiente, non da quella di San Leone: in ogni caso, prima di esporlo, sarebbe stato opportuno togliergli almeno la ruggine. Personalmente avrei preferito alla parte antistante il Municipio, la piazza che noi avevamo in programma di intitolare a Petin – uno degli ingegneri che diede importanza al giacimento di San Leone – o allo stesso miniera: un progetto snaturato per far posto a una serie di parcheggi».