VaiOnline
Rimini.
09 ottobre 2025 alle 00:41

Il turismo italiano fa 146 milioni di arrivi 

Dati positivi del settore: nel 2025 pernottamenti in crescita del 2,3% 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Negli sterminati e assolati padiglioni della fiera di Rimini, diventata da ieri mattina la capitale del turismo con il Ttg Travel Experience organizzato da Italian Exhibition Group, con oltre 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, è arrivata una pioggia di dati positivi che confermano la salute del settore.

I numeri

A dare inizio alle danze il rapporto di Demoskopika: nel 2025 sono previsti 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze, in crescita rispettivamente del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024, quando si registrarono 139,6 milioni di arrivi e 466,1 milioni di pernottamenti.

Oltre 6,6 milioni di turisti in più quindi avrebbero scelto di soggiornare nel sistema ricettivo italiano nei 12 mesi dell'anno in corso. A fare da traino la forte spinta della componente estera.

Ma - come ha sottolineato la ministra del Turismo Daniela Santanchè durante la cerimonia inaugurale - «per smentire tutte le Cassandre, c'è un dato che mi interessa più di tutti: la previsione della spesa di 135 miliardi. L'anno scorso era 127 miliardi. Vuol dire che le nostre politiche stanno funzionando, anche se c'è ancora lavoro da fare».

Lo stand Sardegna

Santanché si è intrattenuta nello stand della Sardegna – dove ha incontrato l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu – «e ha espresso apprezzamento per il lavoro di promozione e valorizzazione svolto dalla Regione», spiega una nota, «sottolineando la proficua collaborazione istituzionale come chiave strategica per la crescita del turismo italiano».

Nella giornata inaugurale l'assessore è intervenuto al convegno “La nuova era del turismo nautico. La vacanza in barca si trasforma in segmento turistico e in opportunità di business per il settore”.

Le previsioni

Anche dall'Enit arrivano previsioni rosee: entro la fine di quest'anno il turismo genererà 3,2 milioni di posti di lavoro, che diventeranno 3,7 entro 10 anni; e raggiungerà 237,4 miliardi di pil a fine 2025 e 282,6 miliardi nel 2035. C'è poi la spesa turistica, che genera crescita socioeconomica per tutta la filiera, attraendo investimenti sui territori italiani: a fine anno raggiungerà 185 miliardi di euro (di questi 124,6 generati da turisti italiani e i restanti 60,4 miliardi da visitatori internazionali).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 