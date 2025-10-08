Il turismo italiano fa 146 milioni di arrivi 

Negli sterminati e assolati padiglioni della fiera di Rimini, diventata da ieri mattina la capitale del turismo con il Ttg Travel Experience organizzato da Italian Exhibition Group, con oltre 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, è arrivata una pioggia di dati positivi che confermano la salute del settore.

I numeri

A dare inizio alle danze il rapporto di Demoskopika: nel 2025 sono previsti 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze, in crescita rispettivamente del 4,7% e del 2,3% rispetto al 2024, quando si registrarono 139,6 milioni di arrivi e 466,1 milioni di pernottamenti.

Oltre 6,6 milioni di turisti in più quindi avrebbero scelto di soggiornare nel sistema ricettivo italiano nei 12 mesi dell'anno in corso. A fare da traino la forte spinta della componente estera.

Ma - come ha sottolineato la ministra del Turismo Daniela Santanchè durante la cerimonia inaugurale - «per smentire tutte le Cassandre, c'è un dato che mi interessa più di tutti: la previsione della spesa di 135 miliardi. L'anno scorso era 127 miliardi. Vuol dire che le nostre politiche stanno funzionando, anche se c'è ancora lavoro da fare».

Lo stand Sardegna

Santanché si è intrattenuta nello stand della Sardegna – dove ha incontrato l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu – «e ha espresso apprezzamento per il lavoro di promozione e valorizzazione svolto dalla Regione», spiega una nota, «sottolineando la proficua collaborazione istituzionale come chiave strategica per la crescita del turismo italiano».

Nella giornata inaugurale l'assessore è intervenuto al convegno “La nuova era del turismo nautico. La vacanza in barca si trasforma in segmento turistico e in opportunità di business per il settore”.

Le previsioni

Anche dall'Enit arrivano previsioni rosee: entro la fine di quest'anno il turismo genererà 3,2 milioni di posti di lavoro, che diventeranno 3,7 entro 10 anni; e raggiungerà 237,4 miliardi di pil a fine 2025 e 282,6 miliardi nel 2035. C'è poi la spesa turistica, che genera crescita socioeconomica per tutta la filiera, attraendo investimenti sui territori italiani: a fine anno raggiungerà 185 miliardi di euro (di questi 124,6 generati da turisti italiani e i restanti 60,4 miliardi da visitatori internazionali).

