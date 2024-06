Il turismo in ripresa, la sanità in crisi 

Il turismo in Sardegna torna ai livelli prepandemia con una crescita dei vacanzieri stranieri. E Goloritzè, una delle spiagge più belle dell’Isola, a Baunei, diventa un caso di studio: il numero chiuso fa aumentare le presenze. È quanto emerge dal 31° Rapporto Crenos, presentato ieri a Cagliari. Lo studio mette in evidenza una ripresa economica nell’Isola, dovuta però soprattutto alle forti iniezioni di denaro pubblico con misure come il Superbonus. Ora arrivano i fondi del Pnrr, che serviranno anche per la sanità (in grave crisi), e l’interrogativo è: basteranno per colmare i gap sardi?

a pagina 14