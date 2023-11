«Il turismo in città? L’asso nella manica è la nostra posizione» 

INVIATO

Assemini. La “città della ceramica”, il luogo in cui sono nate le panadas . «Ma ci sono anche la chiesa romanica di San Giovanni e il sito archeologico di Gutturu Mannu», puntualizza l’ex consigliere comunale Massimiliano Tedde che collabora con la sorella Giovanna nella gestione dell’affittacamere Sa Domu. Ma bastano queste cose per richiamare turisti ad Assemini? No, l’asso nella manica è un altro: «La posizione strategica», spiegano tutti quelli che lavorano nelle strutture ricettive.

Il segreto

Basta dare un’occhiata agli annunci presenti su Booking: nella pagina dedicata ai migliori dieci b&b di Assemini si legge “situato a 45 km da Nora”, “14 km dal museo archeologico di Cagliari”, “a 42 km da Nora”, “a 43 km da Chia”, “si trova a 38 km da Piscinas”. «E poi», aggiunge Rita Pala del b&b Il Girasole, «siamo vicini alla zona industriale di Macchiareddu e all’aeroporto, oltre che a Cagliari». E con un grosso vantaggio rispetto al capoluogo. «I nostri prezzi sono più competitivi: talvolta un posto letto ad Assemini», riprende Tedde, «può costare la metà rispetto a Cagliari». Posizione strategica e spese contenute. «In pratica», conclude Pala, «i turisti scelgono Assemini per poter fare una vacanza variegata».

I problemi

Magari, la città non sarà mai in grado di attrarre folle di turisti desiderosi di visitarlo. Ma può sfruttare il suo asso nella manica. «Il fatto di essere vicini all’aeroporto», interviene Paola Croce del b&b Il Roseto, «è un vantaggio. Anzi, sarebbe un vantaggio se ci fossero trasporti all’altezza. Spesso i nostri clienti si lamentano perché si ritrovano a pagare 30, 35 euro per il taxi». Di contro, ci sono altri aspetti positivi. «Da noi arrivano molti lavoratori che preferiscono stare ad Assemini perché non hanno i problemi del traffico, dei parcheggi che avrebbero a Cagliari. Si apprezza che questa sia una cittadina tranquilla».

Le occasioni

Tutto perfetto. Tutto molto bello. «Il mio b&b Martina», aggiunge Michela Dessì, «è un vero e proprio b&b nel senso che vivo proprio di questo e che accolgo gli ospiti proprio nella mia casa. Ci avvantaggia il fatto che vicino all’aeroporto non ci sia un albergo. Quindi, soprattutto d’estate quando i voli low cost arrivano di notte, in tanti vengono a dormire qui». Però sarebbe bello sfruttare anche le particolarità del territorio. «Ho avuto ospiti che sono venuti per il Giardino sonoro di Sciola, per lo stabilimento Ichnusa, per le saline Conti Vecchi. Però mi piacerebbe che proponessimo le cose tipiche di Assemini». Le ceramiche e le panadas , per intendersi. «Incredibile che non ci sia più un luogo per l’esposizione e per la vendita delle ceramiche. Le panadas ? Devo mandare a Cagliari i clienti che vogliono gustare il nostro piatto a pranzo».

L’albergo

In attesa che riapra i battenti l’Argentina, l’unico hotel di Assemini è Il Grillo. Un albergo nati quasi per caso. «Da giovane», racconta dall’alto dei suoi 87 anni il proprietario Luciano Mostallino, «mi piaceva ballare. Volevo aprire una discoteca ma, visto che gli unici finanziamenti disponibili erano per costruire alberghi, ho realizzato un hotel». Con la discoteca annessa, quasi scontato dirlo. «Allora il nostro era un paese ricco, grazie alla miniera, alle saline, all’artigianato, all’agricoltura. Io stesso ero un agricoltore: pensate che ogni giorni partivano 18 vagoni di carciofi per Cagliari. Poi, pian piano, anziché migliorare, le cose sono peggiorate. Non siamo riusciti a sfruttare le nostre potenzialità. Servivano servizi che non sono stati mai realizzati. Faccio un esempio: ho dovuto aspettare che arrivasse il commissario per avere il parcheggio per i taxi davanti all’albergo. Credetemi, ora non farei la pazzia di investire in questo paese come ho fatto da giovane».

Il Comune

Atmosfera completamente diversa in Municipio. «Assemini non ha mai avuto un assessore al Turismo, il sindaco Puddu, invece, ha creduto nelle potenzialità del territorio», puntualizza Maurizio Tunis che ha avuto proprio quella delega. E che disegna scenari futuri. «Dobbiamo puntare sulle potenzialità del territorio: Il suo centro storico, le chiese, i ceramisti, la tradizione della panada, e poco più in là, la laguna di Santa Gilla, il parco di Gutturu Mannu, il nuraghe di Is Fanebas e le sue cascate, le saline Conti Vecchi». Le idee? «I percorsi ciclopedonali a Santa Gilla, un panada contest in centro, brochure e bus per portare i croceristi a conoscere le nostre ceramiche».

