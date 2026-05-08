«Il turismo garantisce contratti più lunghi» 

Più contratti duraturi e regolari in un settore che, rispetto a dieci anni fa, appare più strutturato. Trovano effettivamente ad oggi conferma, nel quadro fotografato dai vari ristoratori di Iglesias, le parole del sindaco Mauro Usai pronunciate nel corso di un recente Consiglio comunale. Il sindaco aveva evidenziato un aumento del gettito Irpef e l’impressione di un incremento di assunzioni destagionalizzate nelle attività di ricezione e ristorazione della città.

Preoccupazione

Ma davanti all’ottimismo c’è tuttavia preoccupazione da parte dei titolari per i costi in aumento, a causa della situazione internazionale, e per i consumi in calo, a fronte di un inverno poco producente, anche a causa delle frequenti piogge che l’hanno caratterizzato. Nel corso della discussione, il sindaco aveva sottolineato l’aumento del gettito Irpef e una crescita dei redditi dichiarati, collegando il dato anche agli investimenti sul turismo e a una maggiore continuità nei contratti di lavoro nel settore della ristorazione e delle attività legate all’accoglienza. «Dal Comune arriva la capacità di ammortizzare le perdite nei mesi privi di flussi turistici. – aveva detto Usai in Consiglio – Anche se di poco, comunque possiamo dire che regge anche la bassa stagione nella nostra comunità».Una lettura che trova in parte conferme tra gli operatori del settore, ma anche molte precisazioni. Fra questi c’è Francesco Baschieri, titolare di un locale al centro di corso Matteotti. «Molti stagionali siamo riusciti a tenerli – spiega Baschieri – e alcuni li abbiamo portati anche a tempo indeterminato», ma aggiunge subito che l’ultimo anno è stato molto più complicato: «L’estate scorsa e quest’inverno sono stati disastrosi. Tenere due persone in più tutto l’anno è stato molto faticoso». Secondo Baschieri, oggi i ristoratori cercano di mantenere uno “zoccolo duro” stabile di dipendenti, anche perché trovare personale ogni stagione è sempre più difficile. Tuttavia, i margini economici si sono ridotti e sostenere contratti annuali è diventato complesso.Più sfumata la posizione di Franco Arui, titolare di un ristorante a Iglesias. Nel suo caso, spiega Arui, l’attività ha un andamento abbastanza costante: «Io resto abbastanza stabile tutto l’anno, con lo stesso personale. – racconta – Quando c’è lavoro, si cerca di mantenere i dipendenti più a lungo possibile».

La programmazione

Più articolata l’analisi di Alessandro e Nicola Sanna, titolari di un altro locale del centro storico.«Se guardiamo indietro di dieci anni siamo in un altro pianeta – spiegano –. Si vede che c’è stato un grande lavoro, tra eventi, programmazione e attenzione al territorio. Tuttavia, se negli anni scorsi abbiamo cercato di tenere il personale tutto l’anno, quest’anno invece abbiamo fatto il contrario. Una situazione, secondo i due fratelli, che deve fare i conti con la situazione globale piuttosto precaria: «Purtroppo l’instabilità globale ci coinvolge direttamente e cambia le carte in tavola. Incentivare l'espansione delle attività oltre il centro storico commerciale sicuramente può dare una mano».

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