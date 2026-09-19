Il turismo di lusso oltre il mare 

Non solo Costa Smeralda. Non solo maxi yacht, non solo mare. Il lusso nel terzo millennio ha altre sfaccettature e la Gallura diversifica la sua offerta, tra stazzi rivisitati con tutti i comfort, cibo e vino a chilometro zero, nuraghi e tombe dei giganti. È la proposta che porterà Arzachena al Destination summit delle comunità marine, l’evento del G20 spiagge che si terrà dal 23 al 25 settembre a Lignano Sabbiadoro. “Dalla Costa Smeralda a destinazione di alta gamma” è l’intervento curato dall’assessora al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni. L’idea è quella di fare tesoro del patrimonio della Costa Smeralda integrando con la tutela del paesaggio che già fa parte dell’eredità, l'efficienza dei servizi pubblici, la mobilità sostenibile, la vivibilità del territorio per i residenti e la destagionalizzazione dell'offerta tra primavera e autunno.

«Abbiamo avuto un’ottima stagione – dice il sindaco Roberto Ragnedda – e ancora ci sono molti turisti, sia a Cannigione che in Costa Smeralda. Ma l’obiettivo resta quello di allungarla e direi che ci siamo». Una recente analisi basata su alcuni hotel tra Arzachena, Luogosanto e San Pantaleo stima nel 9 per cento la crescita di ottobre grazie anche al turismo esperienziale. «Stiamo puntando molto sulle attività outdoor, abbiamo dedicato un progetto di cui si è parlato ad Arzachena in fiore, e naturalmente sul nostro patrimonio archeologico. L’affluenza è ottima soprattutto ora, da settembre, perché il grande caldo quest’anno ha scoraggiato un po’ le visite in alta stagione».

Longevity week

Uno dei filoni è quello della longevità, la Gallura ha un alto numero di centenari. Dal 25 settembre all’11 ottobre Porto Cervo ospiterà Longevity Weeks Costa Smeralda, promossa dal Consorzio Costa Smeralda, in partnership con Smeralda Holding: in programma attività sportive, discipline olistiche e incontri di divulgazione scientifica con alcuni dei più autorevoli ricercatori ed esperti internazionali. «È un progetto strategico per costruire una nuova stagionalità e rafforzare il posizionamento della Costa Smeralda come destinazione dedicata anche allo sport, al benessere e a uno stile di vita sano. — commenta Mario Ferraro, vice presidente del Consorzio Costa Smeralda e Ceo di Smeralda Holding – Il nostro obiettivo è rendere settembre e ottobre mesi attrattivi per nuovi flussi turistici, attraverso contenuti ed esperienze di qualità».

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