«Il turismo di lusso è sugli yacht» 

Il turismo di lusso a Villasimius c’è, ed è in forte espansione. Non tanto negli hotel e nei grandi resort – i numeri sono gli stessi del 2024, anzi in attesa dei dati ufficiali per il mese di agosto si parla di una leggera flessione – quanto nel porto del paese: rispetto allo scorso anno i transiti hanno registrato un più venti per cento. A snocciolare i dati è il direttore Amedeo Ferrigno, al comando dello scalo da vent’anni: «Sta venendo a mancare il cosiddetto ceto medio – spiega Ferrigno - e cioè le barche comprese tra i dieci e i sedici metri. D’altra parte crescono in maniera esponenziale gli yatch che superano i trenta metri e persino quelli da cinquanta metri. Proprio in questi giorni ne abbiamo cinque o sei, uno affianco all’altro. E questi ultimi sono yatch, solo per fare un esempio, che pagano 1400 euro al giorno per l’ormeggio».

I numeri

Il vero exploit è del mese di maggio: 246 transiti nel 2024, 560 quest’anno. Poi giugno con 525 (erano 411) e luglio e agosto in leggera crescita per un totale, sino ad oggi, di un 21 per cento in più. «La stagione – aggiunge Ferrigno – è anomala, anche perché vedere il raddoppio delle presenze a maggio non mi era mai capitato. Di certo Villasimius sta iniziando ad ospitare yatch che sino a poco tempo fa sceglievano la Costa Smeralda. Per noi è una gran bella soddisfazione». Tedeschi, austriaci e svizzeri, soprattutto. Poi spagnoli, americani e inglesi (oltre agli italiani che restano i principali fruitori dello scalo). «A disposizione – conclude il direttore della Marina – hanno tutti i servizi, dal noleggio auto e scooter alla farmacia, dalla lavanderia alla navetta. E poi ristoranti, bar, uffici, negozi e una cantieristica di alto livello. Inoltre, e questo penso sia molto rilevante, visitano il centro e spendono lì i loro soldi».

L’obiettivo

Sul turismo nautico «e nel trasformare il paese nella Caprera del Sud», ha sempre puntato Sergio Ghiani, presidente del Consorzio Turistico e della Lega Navale di Villasimius: «Con questo tipo di turismo – spiega - l’immagine di Villasimius si ritaglia sempre più un ruolo di rilievo nella scena internazionale. Come Lega Navale da alcuni anni in collaborazione con la Marina organizziamo delle regate, appunto, di livello mondiale. A maggio c’è stata la kinder cup con tantissimi giovani promesse. A fine stagione potrebbe esserci un’altra bella sorpresa».Il sindaco Gianluca Dessì apprezza qualsiasi sforzo per far sì che il turismo sia d’élite: «I numeri – spiega il primo cittadino – contano sino ad un certo punto, l’obiettivo è incrementare la qualità. Sappiamo anche che è complicato farlo perché contiamo oltre quattromila seconde case. Siamo però sulla buona strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA