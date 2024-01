Il turismo del futuro: la “Sardegna card” e 14 tipi di vacanza 

«Non un libro dei sogni, ma un manuale operativo e di facile comprensione». Gianni Chessa presenta così il nuovo Piano strategico del turismo. La Giunta regionale l’ha approvato nell’ultima seduta del 2023, il 29 dicembre, anche se la delibera non è cliccabile «perché gli allegati sono all’esame degli operatori per un’ultima verifica». Da Federalberghi parlano di «primo passo, il traguardo è costruire la destinazione Sardegna».

Il percorso

È un documento in duecentotrenta pagine, quello a cui l’assessorato al Turismo guidato da Chessa ha lavorato insieme all’Università di Sassari, pubblicando pure un’appendice con tabelle e grafici. L’obiettivo dichiarato è «rafforzare la competitività partendo dalle criticità». A emergere è una certa devozione al pragmatismo, con un pugno di azioni prese in prestito dal marketing delle mete mondiali più celebri. Non fosse altro che nella costruzione di una destinazione turistica non servono mirabolanti ricette, ma informazione e promozione.

La strategia

Da qui al 2025, come nella durata del Piano, «verrà progettato un sito innovativo che si chiamerà Sardinia tourist platform», spiega Chessa. L’acronimo è Stp, con «itinerari, attrazioni ed esperienze di viaggio su misura». Il secondo tassello sarà l’attivazione della «Sardegna card», sulla falsariga di quella newyorkese, per citare un caso: darà diritto all’ingresso libero in un tot di attrazioni. «Dai musei ai siti archeologici». Sebbene la lista «vada ancora definita», precisa l’assessore.

Nuovo approccio

E se il Piano suggerisce di rivedere «l’organizzazione di punti di informazione» per i vacanzieri, Chessa definisce «epocale» la classificazione dell’offerta. «Per la prima volta possiamo dire di aver censito ben quattordici tipi di “turismi” presenti nella nostra Isola». Dal balneare al nautico ma anche il lento, il rurale e naturalistico, l’archeologico, il culturale e museale, il letterario, l’enogastronomico, lo sportivo, il sanitario e il congressuale. Ancora: i segmenti dei borghi, del cinema e dei cammini religiosi.

I numeri

Sono tante le cifre che accompagnano il documento programmatico. Le più interessanti riguardano due classifiche. Una è sugli arrivi turistici: Alghero, a quota 357.364, ha il primato regionale. Seguono Cagliari (322.837), Olbia (254.676), Arzachena (231.770), Orosei (141.900), Villasimius (137.926), San Teodoro (125.349), Tortolì (120.109), Dorgali (112.995) e Palau (99.331). Sul fronte della permanenza media, lo scenario cambia e i Comuni delle seconde case si portano avanti, La sorpresa è Maracalagonis al top, con 7,61 giorni, ma c’è una spiegazione: in quel territorio ricade il borgo vacanziero di Torre delle Stelle. Ragioni analoghe rendono comprensibile il resto della classifica: Badesi e Aglientu sono secondo e terzo centro, con una permanenza di 7,59 e 7,33 giorni rispettivamente. Si arriva a dieci con Muravera (7,1), Budoni (7,09), Macomer (6,71), Castiadas (6,64), Sarroch (6,42), Siniscola 86,32) e Trinità d’Agultu (6,25).

Le posizioni

Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi, è altrettanto pragmatico: «La validità del Piano strategico non è in discussione, ma come tutti gli atti programmatici deve adesso trovare applicazione. A partire da questo atto andrà costruita la destinazione Sardegna, non ci stanchiamo di ripeterlo. Il punto di arrivo è la cosiddetta Dmo». Laura Zazzara non ha dubbi: «Faremo la nostra parte anche per la buona riuscita del Piano – dice la presidente dell’associazione “B&b in Cagliari e Sardegna” -, abbiamo volentieri contribuito alla stesura delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere». Sono stati «8mila i portatori di interesse sentiti dall’Università di Sassari in un anno e mezzo di lavoro – chiude Chessa -. La condivisione sarà la chiave del successo».

