Il turismo che verrà sarà sostenibile 

Ventisei fasce tricolori che portano l’onore e l’onere di 70 milioni di presenze turistiche, il 17 per cento del totale nazionale, comuni fisarmonica che devono cucire i loro servizi su una popolazione che con la bella stagione si moltiplica in maniera esponenziale. Una moltiplicazione che è croce e delizia dei centri turistici. Arzachena, con i suoi 13mila residenti e la giurisdizione su una delle mete più celebri del Mediterraneo, ospita il sesto summit del G20 delle spiagge tra Porto Cervo, dove ieri al Conference Center si sono tenuti i tavoli tematici, e il centro del paese che oggi vedrà all’auditorium il congresso plenario. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere una legge che riconosca alle eccellenze italiane del turismo del mare lo status di città balneare con provvedimenti su misura.

I protagonisti

Nel gotha che comprende giganti come Lignano Sabbiadoro o Riccione e mete esclusive come Taormina, i Comuni sardi rappresentati sono Alghero e Arzachena, gli unici che contano oltre un milione di presenze, ma ieri erano presenti, come invitati, diversi centri balneari isolani. «Abbiamo presentato alle delegazioni ospiti l’evoluzione del modello turistico Costa Smeralda che, dopo 60 anni dalla nascita, continua a rappresentare un unicum tra le mete più esclusive del Mediterraneo», ha detto il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda: «I valori di tutela ambientale e di integrazione architettonica nel paesaggio che hanno contraddistinto il progetto del principe Karim Aga Khan negli anni ‘60, restano ancora oggi tra i temi prioritari che guidano le nostre scelte e che condividiamo con le altre località appartenenti al network». Sostenibilità e tutela dell’ambiente, risorsa primaria del turismo, sono tra i temi centrali. Ma non solo. «Quello che esce fuori dai tavoli di oggi è un’identità di problematiche e sfide che dobbiamo affrontare», commenta l’assessore al Turismo di Alghero Alessandro Cocco: «Tra i tanti temi ne emergono due a mio parere, la ricerca di altri prodotti turistici oltre al mare, per la Sardegna penso al patrimonio archeologico, e l’innovazione tecnologica e digitale per creare destinazioni smart e acquisire analisi dei dati che ci facciano prendere scelte consapevoli e ponderate per le nostre destinazioni». Tra i comuni ospiti c’è Budoni, poco più di 5000 abitanti e oltre 600mila presenze turistiche, l’unico in Sardegna ad essersi dotato di una Dmo (destination management organization) le cui linee sono state illustrate dal direttore Alessandro Fiore: «Quest’evento è importantissimo perché affronta tematiche reali e consente di toccare con mano le varie problematiche del settore».

I temi

«L’obiettivo – ha detto ancora Ragnedda – è far sì che questi nostri territori possano vivere per più mesi garantendo servizi di eccellenza e facendo sì che le nostre coste e territori siano apprezzati e, con interesse dei nostri operatori, sempre migliorati». Vivibilità per turisti e residenti che si traduce in pulizia delle spiagge e gestione rifiuti ma anche nel contrasto ad ulteriore cementificazione e in una migliore gestione dei flussi. Tra gli obiettivi «promuovere forme di turismo responsabile o contingentato, sensibilizzare i turisti al rispetto degli ecosistemi fragili, gestire i flussi rispettando le capacità di carico». Una strada che in Sardegna è stata già intrapresa da diversi comuni che hanno scelto il numero chiuso per le località più fragili. Garantire servizi sanitari agevoli e di qualità è un altro degli obiettivi, punto dolente per l’isola e in particolare per l’affollata Gallura dove il Pronto soccorso di Olbia – già sottodimensionato – deve rispondere alle esigenze di milioni di turisti. Oggi ad Arzachena si tireranno le somme del lavoro svolto ieri nella ricerca di una linea comune delle capitali balneari che vogliono vivere di turismo senza esserne fagocitate.