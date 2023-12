«Il tunnel? Meglio il passaggio a livello» 

«Sottopassi e tunnel? Molto meglio i passaggi a livello dove, a parte le attese, almeno non si rischiavano cadute a piedi o in bicicletta».

La protesta

A Serramanna anziani e disabili (sono molte le persone che si spostano con l’ausilio di un deambulatore o di una carrozzina elettrica) bocciano le infrastrutture inaugurate da qualche settimana e la chiusura dei tre passaggi a livello lungo la ferrovia che, qualcuno, già rimpiange. Insomma: nel paese non si placano le critiche sulla rivoluzione nei collegamenti tra le due parti del paese separate dal doppio binario, e le proteste si moltiplicano. “Per gli anziani come me, che non guidano e si spostano a piedi dall’altra parte della ferrovia, la chiusura dei passaggi a livello è un male. Il sottopasso pedonale è poco agevole come pure quello ciclabile, tortuoso e poco sicuro tanto che è già successo che qualcuno sia caduto. Anche percorrere a piedi il marciapiede del sottopasso carraio è pericoloso. Le opere sono fatte male, chiediamo che vengano migliorate. Era molto meglio con i passaggi a livello: almeno lì, una volta sollevata la sbarra, si passava in sicurezza, con la strada in piano. Oggi, nonostante i sottopassi, siamo più isolati di quanto fossimo prima», è la critica, circostanziata, di Rosanna Spano, 78 anni, casa in via Argentina, Serramanna ovest, e commissioni quotidiane dall’altra parte del paese. «Da questa parte delle ferrovia abitiamo in tremila, e a parte una farmacia non esiste nessun tipo di servizio. Ogni giorno dobbiamo spostarci per tutto: dalle compere agli studi dei medici, dal Comune alle visite ai nostri cari in cimitero, ma anche per seguire la messa o visitare un parente o un’amica», continua Spano che riassume la protesta diffusa di chi vive al di là della ferrovia.

Il Comune

Il sindaco Gabriele Littera, padre dell’accordo che nel 2022 ha chiuso il lungo contenzioso giudiziario con Rfi (fondato su un finanziamento di quest’ultima di oltre un milione di euro per la messa in sicurezza delle opere complementari al raddoppio ferroviario), difende la scelta: «Ci mancherebbe che si fosse tutti contenti delle opere, non sarebbe nella normalità delle cose. Che i passaggi a livello sarebbero stati chiusi si sapeva forse da 30 anni, per cui era solo una questione di tempo. Nel frattempo sappiamo che purtroppo più di una persona su quei passaggi a livello ci ha lasciato la vita. I passaggi a livello sono chiusi e al loro posto ci sono sottopassi e sovrappassi e ce ne sarà presto anche un altro che è in fase di ultimazione. Ci si abituerà, ne sono certo, e riguardo alle migliorie e alla sicurezza vorrei ricordare che sono ancora in corso lavori».

