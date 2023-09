Il tunnel, le periferie e il frontemare:  gli obiettivi del piano  

La discussione è appena cominciata. Tra le priorità indicate ci sono, tra le altre cose, il recupero del tunnel di Tuvumannu (con diversi scenari possibili), la valorizzazione di tutto il fronte mare, da Giorgino a Sant’Elia (con il waterfront di via Roma, con il piano guida di Su Siccu), la rigenerazione urbana delle periferie (Is Mirrionis, San Michele, Sant’Avendrace e Sant’Elia), vale a dire la riqualificazione non solo urbanistica ma anche sociale con la creazione di nuovi servizi. E ancora: il “potenziamento” di beni e monumenti culturali di Cagliari (su tutti il Bastione e l’Anfiteatro, ma non soltanto quelli) in un’ottica di valorizzazione dell’identità storico-culturale della città. Sono alcuni degli obiettivi fissati nella bozza del documento che disegna il futuro urbanistico (e non solo) della città, un provvedimento che Cagliari aspetta da quasi vent’anni. «L’amministrazione sta completando l'iter che porterà all’adeguamento del Puc al piano paesaggistico regionale e al piano per l’assetto idrogeologico», spiega Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica. «L’adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro il 2008, in base alla originaria previsione, e da quel momento ci sono state la seconda amministrazione Floris e due Zedda che non hanno portato a compimento il processo di adeguamento. Processo che è stato solo avviato nella seconda consiliatura Zedda quando era assessora all’Urbanistica Francesca Ghirra che ha avviato il procedimento intorno al 2018», aggiunge.

Che si tratti di un passaggio fondamentale l’amministrazione lo ha dichiarato più volte. Tanto è vero che un anno e mezzo fa il Consiglio comunale ha approvato il puc preliminare. «Di fronte di quel documento di indirizzo di pianificazione, il dirigente del relativo servizio pianificazione strategica ha predisposto la bozza il 30 giugno scorso che adesso dovrà tradursi in un atto della giunta comunale, che sarà la proposta di piano da adottare», dice ancora Angioni. E poi: «Si farà un confronto interno alla maggioranza per la verifica dei contenuti, poi dopo la delibera di Giunta il documento entrerà in aula per la discussione in Consiglio». ( ma. mad .)

