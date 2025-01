Il fumo. Senza girarci troppo intorno: il tumore al polmone – il secondo più diffuso per gli uomini, il terzo per le donne – dipende direttamente dalle sigarette fumate nella vita e dal tempo in cui si è coltivato il vizio. Il rischio di contrarlo è 14 volte più alto per un fumatore rispetto a un non fumatore. I ricercatori ipotizzano che 8-9 casi su 10 siano figli delle sigarette. La ricerca comunque ha fatto passi importanti nel trattamento di questo tipo di cancro: Mario Scartozzi, direttore di Oncologia medica del Policlinico Aou Cagliari, ospite di Unione Salute (condotto da Lorenzo Paolini, direttore editoriale del giornale) racconta quali sono le nuove possibilità terapeutiche.