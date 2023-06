Il tuffo in diretta diventa virale 

Il suo “tuffo” in mezzo allo studio di Videolina Sport, domenica sera, mentre Pavoletti, al 94’ trascinava il Cagliari in Serie A, è diventato virale: da Facebook a Instagram è rimbalzato sugli smartphone di migliaia di persone anche oltre Tirreno, catturando l’attenzione di famose pagine social come quella, per esempio, di Trashtvstellare da 161 mila follower. «Volevo aiutare Pavoletti a metterla dentro», ha detto Stefano Serra, 55 anni, informatore farmaceutico, a mente lucida. «Guardi la partita alla Tv, aspetti il gol che arriva, in uno stadio avversario da oltre 50 mila posti, al 94’ minuto: speri fino all’ultimo e poi ti lasci andare alla gioia».

Euforia

La liberazione insomma di chi la maglia rossoblù la indossa dall’età di cinque anni. «Mi sono tuffato perché pensavo che Pavoletti avesse segnato di testa, solo dopo ho realizzato che, invece, ha calciato di piede. È come se avessi voluto aiutarlo a spingere la palla in rete: ho visto il cross, la lucidità con cui è stato tirato. Pavoletti lì in mezzo a pochi passi dalla porta e poi la palla dentro: in cuor mio ho davvero pensato di dargli una mano. È stato un gesto istintivo».

In quel momento Stefano Serra ha dimenticato di essere in uno studio televisivo. Tutto intorno a lui è come se si fosse spento: «Ho dimenticato tutto, l’euforia e la gioia di questo gol hanno prevalso, è venuto fuori il mio tifo vero. Io vado allo stadio da cinquant’anni e mi sono liberato proprio dalla voglia di festeggiare. Solo dopo mi sono reso conto di essere in trasmissione, un po’ rivedendomi mi sono vergognato, ma è stata la cosa più spontanea che potesse capitare, ma ora è da due giorni che il mio telefono squilla in continuazione e il video fa il giro del pianeta», sorride.

Orgoglio e scherzi

In quegli istanti, però, è venuto fuori anche l’orgoglio. «Questa partita è stata caricata con una serie di pessimismi: arbitri che avrebbero potuto condizionare la gara, le chiacchiere intorno a De Laurentiis, i baresi che ci hanno bruciato la bandiera, insomma la fierezza sarda è venuta fuori», racconta Serra, «ho vissuto questa stagione del Cagliari con grande passione. Ho visto i sacrifici che hanno fatto tutti quanti: dai giocatori a Ranieri con il suo grande desiderio di risalire in Serie A. Senza escludere noi tifosi che non abbiamo perso una gara, sostenendo la squadra fino alla fine».

Ma il cinquantacinquenne tifoso rossoblù non è nuovo a queste sorprese che lasciano di stucco chi gli sta intorno: «Sono un tipo molto goliardico. Nel 2013 mi sono travestito da sceicco e sono andato allo stadio dicendo a tutti che avrei dovuto acquistare il Cagliari. Era Carnevale e subito dopo la partita sarei dovuto andare a una festa in maschera. Mi sono seduto in tribuna e ho ben interpretato il personaggio: ero uscito su tutti i giornali. Quel giorno l’allora presidente Massimo Cellino non era presente al Sant’Elia, ma poi ho saputo che avrebbe gradito lo scherzo e mi avrebbe retto il gioco».

La partita

Eppure, euforia a parte, domenica notte c’è stato un attimo, in cui ha pensato che Bari-Cagliari sarebbe finita sullo 0-0. «C’è stato un momento in cui ho avuto paura che il gol non arrivasse, che facessimo il classico pareggio che ci avrebbe impedito di salire in A e che quindi avremmo sofferto un altro anno in serie B con tutte le incognite legate alla permanenza di Ranieri, ai programmi della società – conclude – oggi parliamo delle stesse cose, ma con un’altra speranza e un tono diverso: il Cagliari ha meritato di vincere e sono contento perché ho visto una squadra di carattere, battagliera e bella».

RIPRODUZIONE RISERVATA