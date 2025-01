Il tuffo di Capodanno cattura i turisti 

Non poteva mancare all’appello anche per il 2025 il tradizionale bagno di inizio anno.

Quaranta coraggiosi hanno sfidato il freddo con il tradizionale tuffo di Capodanno nelle acque blu di Fontanamare, sul litorale di Gonnesa. Tradizione rispettata, come da venticinque anni a questa parte. Tra i tuffatori coraggiosi c’era anche una famiglia di turisti tedeschi. Molti si sono concessi il bis e al primo veloce tuffo ne è seguito un altro, condito da foto di rito e riprese per immortalare l’impresa. ( a.pa. )

Bagno augurale anche in Ogliastra nelle fresche e limpide acque di Cala Goloritzè. È questo il modo scelto da un turista di Riccione per battezzare il 2025. Anche quest’anno la natura selvaggia e incontaminata del territorio baunese ha attirato numerosi visitatori (tanti gli stranieri) anche fuori stagione. Letteralmente preso d’assalto l’altopiano di Golgo, come testimoniato dall’incessante viavai di camper. ( gm. p. )

A Porto Torres invece il “Tuffo di Capodanno” festeggia 20 candeline, raggiunge numeri da record e diventa un’attrazione turistica destagionalizzata. L’iniziativa promossa dal gruppo I Temerari ha convinto 200 coraggiosi a sfidare le acque gelide e cristalline del mare di Balai, con temperature di 10 gradi. Sul bagnasciuga: gli intrepidi Salvatore Delogu, 90 anni il prossimo 25 gennaio, e l’ex macellaio Piero Tanca, 87 anni, oltre a 26 minorenni e una presenza femminile che ha raggiunto il 45 per cento degli iscritti. Il countdown alle 11.35, dopo il riscaldamento tra musica e balli di gruppo, e poi tutti in acqua in una giornata di sole e un mare calmo che hanno caratterizzato l’iniziativa di solidarietà, promossa per raccogliere fondi a favore dell’associazione Emergency. ( m. p. )

