Il TsE di Cagliari mette insieme Gabriella Ferri e Clitennestra 

C’è un fil rouge che diventa fil rose nella seconda tranche della Stagione 2023-2024 di “Teatro Senza Quartiere” al TsE di via Quintino Sella a Cagliari. In cartellone dal 23 marzo al 18 maggio, 5 titoli per una narrazione al femminile sulle dinamiche affettive e sociali, attraverso le storie emblematiche, vere o inventate, di eroine antiche e moderne. Dalle indimenticabili Gabriella Ferri e Alfonsina Strada, a figure del mito come Clitennestra, sposa e assassina per amore del re Agamennone e creature terrene come Velia, affascinante e spregiudicata mantenuta di lusso, fino al diario sentimentale di una donna alle prese con i capricci del cuore.

Nel cuore di Is Mirrionis, la stagione organizzata dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda, offrirà una galleria di ritratti di artiste e atlete, regine e prostitute, per esplorare le diverse sfaccettature dell'animo femminile ma anche, indirettamente, la condizione e il ruolo della donna nella società. Si alza il sipario il 23 con un omaggio a Gabriella Ferri intitolato “Gabriella Sempre”, lo spettacolo-concerto di OfficinAcustica con testi di Anna Lisa Mameli e arrangiamenti e direzione musicale di Corrado Aragoni. Sotto i riflettori insieme con Anna Lisa Mameli (voce) e Corrado Aragoni (pianoforte) anche Tonino Macis (corde), per una biografia dell'eclettica cantante, autrice e attrice. Un intenso ritratto al femminile il 6 e 7 aprile con “Spogliarello” di Dino Buzzati con Marta Proietti Orzella e Alessandra Leo, uno spettacolo del Teatro del Segno con regia, scene e costumi di Marco Nateri. Vita e imprese di una pioniera dello sport sabato 20 aprile con “Perdifiato”, ovvero “L'incredibile storia di Alfonsina Strada, l'unica donna a correre il Giro d'Italia”, uno spettacolo scritto e interpretato da Michele Vargiu con la regia di Laura Garau e ispirato alla figura della campionessa su due ruote che per prima infranse il tabù del ciclismo come disciplina virile. Un'eroina in noir sabato 4 maggio con “Why Clitemnestra, why?” de L'Effimero Meraviglioso in collaborazione con Asmed e Acpw di New York, e un finale con brio sabato 18 maggio con “Sotto Voce”, un concerto-spettacolo di Rossella Faa, con Giacomo Deiana e Angelo Nicola Cossu.

