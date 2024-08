Il trullo salta in aria dopo la fuga di gas: muore turista 55enne 

Valle d’Itria. Tragedia nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi: un’esplosione si è verificata ieri mattina in un trullo, con molta probabilità per una fuga di gas. All’interno c’era una coppia. Lui è morto, lei è in gravi condizioni.

Il trullo è una tipica costruzione di campagna pugliese. La vittima aveva 55 anni. Si chiamava Nicola Salatino ed era originario della provincia di Bari. Insieme alla moglie era in vacanza in Valle D'Itria e domani avrebbe festeggiato il suo compleanno. La donna, di 53 anni, è ricoverata in prognosi riservata nel Centro ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Quando nel trullo crollato sono arrivati i soccorritori, il 55enne era intrappolato sotto le macerie. Lì, in contrada Caranna alla periferia de Valle D’Itria, è rimasto per oltre tre ore. Vano è stato ogni tentativo di rianimare l'uomo quando è stato tirato fuori dai detriti. Sul posto sono proseguite a lungo le operazioni di messa in sicurezza del trullo e di tutta l’area. «Esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità di Cisternino per questa tragedia immane ed inaspettata nei confronti di una famiglia che aveva scelto il nostro territorio per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici». Questo il commento del sindaco Lorenzo Perrini, uno dei primi ieri mattina ad arrivare nel trullo. «Purtroppo abbiamo sperato che l'uomo si potesse ritrovare vivo, ma così non è stato. Ringrazio i soccorritori per quello che hanno fatto e continueranno a fare. Tutto ora è nelle mani della magistratura».

RIPRODUZIONE RISERVATA