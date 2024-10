Il Trofeo delle Regioni a Catania: arrivano otto medaglie dai Master sardi 

Al Trofeo delle Regioni Master su pista di Catania, la Sardegna è quinta nella classifica combinata e porta a casa otto medaglie. Dopo il nono posto conquistato nel 2023 a Lignano Sabbiadoro, la Sardegna scala la classifica e sfiora il podio grazie agli acuti di Cardia, Derosas, Cuzzeri e Chelo, medaglia d’oro nella 4x400 maschile categoria M45, corsa in 3’44”09, agli argenti di Francescopaolo Cardia (M55, Selargius) xon 2’13”07 negli 800, Marco Giacomini (M60, Shardana) con 13,32 m nel peso, Cristina Sonedda (F55, Elmas) 12’05”36 nei 3000 m e la 4x400 di Dessì, Manigas, Sonedda e Cossu chiusa in 4’41”84. Tre le medaglie di bronzo: Monica Dessì (F60, Shardana) nei 200 con 30”26 (vento -0,9), Giovanna Cossu (F45, idem) 2’28”43 negli 800 e la 4x100 maschile M50 di Logli, Chelo, Bianco e Picciau che ha tagliato il traguardo in 48”98.

«È stata una bella esperienza di sport e amicizia condivisa con chi solitamente è nostro avversario nelle gare regionali», commenta Renato Serra, atleti e fra gli organizzatori della selezione isolana.

