Il triste addio del paese a Babbo Natale 

Babbo Natale a San Sperate aveva un nome e un cognome: Michelangelo Moi. L’ha portato via la Sla. «Ora non c’è più, ma quello che lascia non morirà mai». La figlia Barbara è commossa all’uscita al funerale e ricorda come suo padre fosse diventato il portatore di doni per eccellenza del paese, riconosciuto da tanti bimbi, ma anche adulti. Barba bianca, spirito bonario e amore per i bimbi. «Non era solo un ruolo che ricopriva per un mese all'anno. Nella bara gli abbiamo messo il costume, come nella foto del necrologio, perché lui era Babbo Natale, lo rendeva felice. Quando non ha potuto farlo per la Sla, per lui è stata dura».

Chi era

Settantacinquenne, Michelamgelo Moi aveva lavorato in diversi rami: pastore, manovale, fabbro e autista, per citarne alcuni. Quando gli chiedevano l' impiego rispondeva: «Dovrebbe chiedermi cosa non ho fatto», raccontano i familiari. Poi nel 2011 arriva la “seconda identità”, come spiegano dall'associazione “Art&venti San Sperate” e gli amici del Villaggio di Babbo Natale: «Abbiamo conosciuto Michelangelo nell'autunno del 2011, anno della prima edizione del villaggio. Stavamo preparando gli stand e organizzando la manifestazione, ma non avevamo ancora il personaggio più importante. Una domenica eravamo a messa e il caso vuole che di fronte a noi, in fila per la comunione, passi lui, con la sua lunga barba. Ci siamo guardati senza dire niente e abbiamo capito che avevamo pensato alla stessa cosa, avevamo trovato il nostro Babbo Natale. Lo abbiamo aspettato all'uscita di chiesa. Lui era felice e sorpreso, ha subito accettato».

Il ricordo

E anche Barbara Moi ricorda commossa il periodo: «È nato per gioco, ma quel ruolo è diventato suo. Anche con i primi acciacchi, la sera mi diceva che era stanco, ma tanto felice. Era il nonno di tutti e poi ci sapeva proprio fare». Moi avrebbe rinunciato all'incarico solo per la malattia: «Aveva problemi a una mano all'inizio. Capimmo solo nel 2016 che era Sla. Si disperava perché non poteva più indossare quel costume».