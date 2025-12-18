VaiOnline
Il lutto.
19 dicembre 2025 alle 00:36

Il triste addio alla giardiniera di via Piccioni, simbolo di Villanova 

Aveva creato un piccolo polmone verde all’ingresso di casa sua, con tante piante di cui si prendeva cura. Via Piccioni, nel cuore di Villanova, grazie a lei è diventata famosa anche tra i turisti che si fermano a fotografare la “foresta”. Ieri Marcella Gilio è venuta a mancare, lasciando nella tristezza tante persone che la conoscevano o che l’avevano incontrata anche solo una volta.

Aveva 88 anni e viveva da sola, ma la sua casa era sempre aperta. «Signora Marcella, tra le prime artefici dell’abbellimento floreale del quartiere ci ha lasciati improvvisamente. Con essa va via una parte importante del rione», è il messaggio di cordoglio di Giuseppe Vacca, che fa parte del gruppo Fb “ABtanti di Villanova”: «Quel piccolo tratto di via Piccioni era fotografato da migliaia di turisti e presente nelle riviste che celebrano la nostra città in tutto il mondo. Vincitrice di più edizioni, dagli inizi degli anni 90 ad oggi, del concorso “Balconi fioriti a Villanova”, era conosciuta da tutti. Con la sua scomparsa, che segue di poco quella dell’indimenticabile Assunta Pisu mancherà un pezzo di vita e di storia di Villanova e quel tratto di via Piccioni non sarà più lo stesso».

