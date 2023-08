Il triste addio al “faraone”, ex campione di hockey e ristoratore 

Lutto in città. È morto Mohamed Said, il gestore del Palm Beach e storico giocatore di hockey su prato: nell’ambiente sportivo, per via delle sue origini egiziane, si era conquistato il soprannome del “Faraone”.Aveva 50 anni, ed era arrivato in Italia da ventisette, nel 1996. Era molto amato dai clienti e dai suoi collaboratori nel chiosco del Poetto. Tantissimi i messaggi sui social, come quello del sindaco Paolo Truzzu: «Avevi tanti progetti in mente. Sei rimasto a Cagliari per amore, dopo gli anni magici dell'hockey, sport nel quale eri un campione. Con la tua Dayla, eri uno dei re del Poetto con il Palm Beach».

Nato in Egitto, giocava nella nazionale di hockey su prato del suo paese. Giuseppe Loi, allenatore dell'Amatori Cagliari, lo convinse a varcare il Mediterraneo. Attaccante veloce e con grande fiuto del gol, resistette ai richiami di formazioni della penisola e restò a Cagliari, dove continuò a giocare prima nel Cus Cagliari, poi nel Suelli dell'argentino Carlos Retegui (padre di Mateo, che ha esordito nella nazionale azzurra di calcio). Dopo aver appeso al chiodo scarpette e bastone si dedicò a tempo pieno all'attività imprenditoriale nella zona che lo colpì dal suo arrivo a Cagliari, la spiaggia del Poetto.

