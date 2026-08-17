Il triste addio a Hayden Panettiere, ex baby star tradita da Hollywood 

Ex star bambina tradita da Hollywood: Hayden Panettiere, l'attrice di “Heroes” e “Nashville”, è stata trovata morta a Greenville, in South Carolina, dopo una lunga battaglia contro dipendenze e depressione. La polizia ha aperto un'inchiesta: in attesa dell'autopsia, escludendo atti sospetti, ha parlato di un'overdose. Senza precisarne le cause, il padre Alan ha confermato «con profonda tristezza» la morte della figlia che tra soli cinque giorni avrebbe compiuto 37 anni: «Era una luce incredibile – ha detto Alan Panettiere – e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni di persone che l'hanno vista sullo schermo».

Il debutto a 11 mesi

Due candidature ai Golden Globe, tra i ruoli anche quello di Amanda Knox nel teledramma del 2011 sul delitto di Perugia, in maggio Hayden aveva dato alle stampe il memoir “This is Me: A Reckoning”, in cui racconta la fama dal punto di vista di chi viene inserita nella macchina dello star system prima ancora di poter scegliere.

Ad appena 11 mesi appare nella pubblicità. A cinque anni, con oltre 50 “caroselli” alle spalle, recita nella soap “One life to live”. Attraversa l'adolescenza come prodotto dell'industria dei sogni: a 15 anni, per farla apparire più vivace nelle interviste sui red carpet, le forniscono “happy pills” (farmaci antidepressivi o altre sostanze psicotrope usate per migliorare l'umore o ridurre l'ansia), mentre uomini potenti oltrepassano ripetutamente i limiti sessuali. A 18 anni viene condotta da un’amica nella cabina di uno yacht dove un «famoso cantautore britannico sulla trentina» era sdraiato nudo sul letto.

Il male oscuro

Hayden si descrive così: “Sono come Dory, il piccolo pesce tenace di ‘Alla Ricerca di Nemo’, che continua a nuotare anche quando si trova faccia a faccia con un branco di squali”. Per distanziarsi dall’ambiente hollywoodiano sposò l’ex campione dei pesi massimi ucraino Wladimir Klitschko (fratello dell’attuale sindaco di Kiev). Nel 2014 nacque una figlia ma arrivò anche una depressione post partum che l’attrice cercò di combattere con alcolici e oppiacei. Tre anni dopo Klitschko ottenne la custodia della bambina.

Nel memoir non mancano i ricordi felici, come quando si mise a lanciare un pallone da football con Denzel Washington sul set di “Remember the Titans”, ma anche le delusioni, come quella di aver perso a favore di Kristen Stewart un ruolo in “Panic Room”, dopo la rinuncia di Nicole Kidman a causa di un infortunio. Hayden racconta anche il divorzio dei genitori, il rapporto complicato con la madre-manager, lei stessa ex attrice di soap opera, e il dolore travolgente per la morte, nel 2023, a 28 anni, dell'amatissimo fratello Jansen.

La difficile riabilitazione

La battaglia contro droghe, alcol e depressione portò Hayden nel 2020 a trascorrere otto mesi in riabilitazione. “Il mio sistema nervoso – si legge nel memoir – cercava di ritrovare un equilibrio ma andò in sovraccarico: tremavo in tutto il corpo, non riuscivo a dormire e la testa mi pulsava come se premesse contro il cranio. Un medico mi disse che, se non avessi smesso di bere, sarei morta entro cinque anni”.

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