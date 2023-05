Il tris della Roma nel trofeo Selis 

Tempio. Terzo titolo assoluto al “Manlio Selis” per la Roma, che dopo i precedenti del 2008 e del 2010 ha conquistato il primo gradino del podio anche quest’anno. Ai danni dell’Atalanta. Dea sconfitta in finale 3-1 grazie alla doppietta di Dos Santos e alla rete di Dattilo; a segno per gli orobici Cisse per il momentaneo 1-1.

I giallorossi, che subentrano all’Inter nell’albo d’oro della manifestazione, sono stati i grandi protagonisti della 26ª edizione del torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Under 13, al termine del quale, insieme al trofeo, hanno portato a casa i riconoscimenti per il Miglior giocatore (Mattia Guglielmone) e il Miglior allenatore (Valerio D’Andrea). Lunedì, allo stadio “Manconi” di Tempio, sede della finale, oltre ai campioni sono stati premiati anche altri protagonisti della quattro giorni che ha coinvolto 40 squadre (tra le quali Cagliari, Olbia e Torres più altre 10 formazioni sarde dilettantistiche) e diversi centri della Gallura, nei cui stadi sono state giocate le partite. Oltre ai già citati Guglielmone e D’Andrea, per i club professionistici sono stati premiati Pau Casagolda dell’Espanyol (Miglior portiere), Lorenzo Carmelo Piro del Torino (difensore), Arthur O’Keefe del Crystal Palace (centrocampista) e Moshkovitz Dor del Milan, capocannoniere del torneo con 7 gol.

Tra i dilettanti riconoscimenti a Matias Frati della Romulea (portiere), Gabriele Farsaci della Varesina (difensore), Gabriele Ricci del Tor Tre Teste Roma (centrocampista), Mattia Pica del Levante Azzurro Bari (Miglior giocatore) e Simone Pesavento della Varesina (allenatore). Premio Fair Play, infine, all'Accademia Ogliastra.

RIPRODUZIONE RISERVATA