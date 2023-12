Il trionfo di Porcu e Dessolis agli Assoluti sardi 

La prima volta di Nicola, il doppio poker di Barbara. Nicola Porcu e Barbara Dessolis hanno conquistato il titolo nei Campionati Sardi Assoluti di tennis che si sono conclusi ieri sera sul rosso del Tc Cagliari. Entrambi i vincitori sono portacolori del circolo ospitante.

È una prima volta per Porcu, classificato 2.4 e testa di serie numero 1, che ha conquistato il titolo nel singolare maschile regolando con un eloquente 6-1, 6-0 il pariclassifica Matteo Mura, portacolori della Torres e numero 2 del seeding. Vittoria in scioltezza per il tennista del circolo di Monte Urpinu, che ha ceduto complessivamente solo dieci giochi nei quattro match disputati. Torneo meno agevole per Mura, che ha giocato tre tiebreak nei primi tre incontri e ha probabilmente pagato lo sforzo della vittoria in semifinale, 7-6(5), 3-6, 7-6(4) contro l’esperto campione uscente Manuel Mazzella. Mura e Mazzella che ripartono da Cagliari con i titolo regionale di doppio.

Da 10 in pagella

Nel singolare femminile Dessolis cala il poker. Quarto successo consecutivo per la numero 1115 del mondo e 1 del tabellone (dopo quelli sui campi del Margine Rosso nel 2019, Tc Terranova nel 2021 e lo scorso anno sempre sul rosso del circolo di Monte Urpinu), che ha battuto con un doppio 6-1 Gaia Schirru (2.7 dello Sporting Ct Quartu), brava a issarsi fino all’atto finale di una manifestazione che non la vedeva inclusa tra le teste di serie. Barbara, in coppia con la sorella minore e compagna di circolo Marcella, ha vinto per la quarta volta di fila anche il trofeo di doppio. Sono complessivamente dieci i titoli regionali vinti da Barbara Dessolis (oltre quelli già detti, altri due in doppio misto nel 2017 e 2019).

La finale del misto

E il doppio misto 2023 è andato a Carlotta Lehner (Tc Cagliari) e Federico Visioli (Poggio Sport Village), che l’hanno spuntata 1-6, 6-2, 10-4 su Marcella Dessolis e Matteo Mura. Se per Visioli è il secondo trofeo regionale in bacheca (dopo il doppio maschile vinto sugli stessi campi nel 2013), per Lehner è il titolo numero 8, sommato a quello del singolare 2012 sui campi della Torres, ai cinque di doppio (2009, 2012, 2013, 2015 e 2016) e a quello del doppio misto 2016 conquistato sempre sul rosso sassarese.



RIPRODUZIONE RISERVATA