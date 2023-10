Il trionfo di Max e Lauriane  

Nell’ultima lunghissima giornate di regate nel Golfo degli Angeli, il 17enne singaporiano Maximilian Maeder e la 24enne francese Lauriane Nolot si sono laureati nuovi campioni della tappa italiana delle KiteFoil World Series, la Coppa del Mondo di una disciplina in forte crescita che nel 2024 farà il debutto Olimpico ai Giochi di Parigi. I due campioni del mondo di Formula Kite 2023 sono stati i dominatori del weekend sardo, interpretando al meglio i venti del Golfo degli Angeli, uno dei campi di gara più apprezzati dai big della specialità a livello mondiale. Ottimi risultati anche per Lorenzo Boschetti, secondo tra gli uomini e che promette di lavorare sodo per migliorarsi nelle prossime regate, e Sofia Tomasoni, quarta tra le donne.

L’altro azzurro Riccardo Pianosi è stato invece eliminato nella gara di ripescaggio chiudendo la rassegna cagliaritana con un deludente nono posto finale. Il 18enne pesarese, che quest'anno ha dato all'Italia il pass non nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, è partito male nella regata vinta dal cipriota di origini russe Denis Taradin.

Completa il podio della gara maschile il sorprendente greco Kameron Maramenidis.

Vento difficile

«Sono felicissimo per questo risultato e per questi giorni di regata, contro avversari di grande livello. Le condizioni della Grand Final sono state fra le più difficili nelle quali abbia mai gareggiato, in termini di lettura del vento. Con un po' di buona sorte l'ho spuntata», ha commentato Maeder. E quando gli si fa notare che chiama spesso in causa la fortuna, riflette: «In effetti, non ricordo chi, ha detto che più ti alleni più c'è la possibilità che la fortuna venga da te...». La campionessa del mondo e d'Europa, Lauriane Nolot, ha sfruttato il primo dei due “match point” nella Grand Final, davanti all'australiana Breiana Whitehead e alla polacca Julia Damasiewicz. «L'ultima gara è stata pazzesca, Julia è riuscita a prendere il lato migliore e ho dovuto inseguirla per gran parte della regata. Gareggiare a Cagliari è sempre un'emozione particolare, il Golfo degli Angeli è uno spettacolo ed è stato un grande piacere tornare al Sardinia Grand Slam», il commento di Nolot.

Al quarto posto la prima delle italiane, Sofia Tomasoni, la ventunenne bolognese.

L’organizzazione

Dopo una settimana baciata dal sole, dal vento e dall'alto livello tecnico dei partecipanti, positivo il bilancio per Giandomenico Nieddu, presidente della GLEsport e organizzatore: «Ci siamo confermati meta di grandi campioni di questa disciplina e siamo felici dei loro feedback positivi sul luogo e sull'organizzazione. Abbiamo creduto e investito in questo sport e in qualche modo lo abbiamo accompagnato verso il debutto olimpico di Parigi 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA