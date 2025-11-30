Il trionfo di Fadda ad Alghero 

Antonio Fadda, portacolori dell’Autoservice Sport in gara su kartcross, si è aggiudicato il 7º Challenge Riviera del Corallo - 1º Memorial Luigi Celestino Bellu, disputato ieri sulla omonima pista algherese. Tra i 24 i piloti in gara, Fadda ha chiuso con un aggregato di 5’21”80 dopo aver siglato il miglior tempo nella 2ª e nella 3ª manche. Sul secondo gradino del podio, a 6”10, l’algherese Roberto Idili, chi si è aggiudicato così il Trofeo Sergio Farris (riservato al miglior pilota della città catalana) e ha preceduto il nuorese Andrea Costa, terzo a 6”62 su Legend Car. A chiudere la top5 i kartcross di Lorenzo Ruiu e Gianluigi Meloni.

Tra le scuderie, successo dell’Autoservice Sport davanti a Ogliastra Racing, Abc Motor Sport e Giarre Corse. La manifestazione, penultima prova del Campionato Italiano Formula Challenge, è stata organizzata dal Team Alghero Corse col supporto di Ac Sassari, Comune e Fondazione Alghero.

I riflettori resteranno ancora puntati sulla Pista del Corallo, che il 6-7 dicembre ospiterà la 15ª Coppa Sardegna - Mediterranean Cup di Karting).

Classifica Top10 : 1) Antonio Fadda (Kartcross) in 5’21”80; 2) Roberto Idili (Fiat X 1/9) a 6”10; 3) Andrea Costa (Legend Car) a 6”62; 4) Lorenzo Ruiu (Kartcross) a 7”95; 5) Gian Luigi Meloni (Kartcross) 8”54; 6) Giovanni Cannoni (Elia Avrio) a 11”15; 7) Marco Cadau (Fiat X 1/9) a 13”48; 8) Paolo Abis (Formula Predators) a 18”19; 9) Giuseppe Cocco (500 Proto) a 18”46; 10) Valerio Leoni (kartcross) a 18”49.

