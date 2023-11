Il trionfo di Blanco, Malika Ayane e Vinicio Capossela 

Negli ultimi dieci anni Cagliari ha vissuto diverse formule per il Capodanno in piazza, compresi quelli che proprio non si sono fatti per l’arrivo di due anni (il 2021 e il successivo) perché erano carichi di virus del Covid.

Grande il successo per Blanco nell’ultimo concerto in piazza, al quale hanno assistito circa trentamila spettatori rigorosamente non paganti, come vuole la tradizione per la festa musicale organizzata dal Comune nelle notti di San Silvestro. Appuntamento saltato nei due anni precedenti, come si diceva, mentre il 2020 si era aperto sulle note di Vinicio Capossela. Un paio di mesi dopo iniziavano i lockdown, ma al concerto nel largo erano andate molte migliaia di persone.

I Subsonica avevano fatto sul palco il countdown per l’arrivo del 2019 mentre l’anno precedente l’onore era toccato a Malika Ayane. Madh (artista di Carbonia che deve la sua fama a X-Factor) cantava sul palco centrale tra via Roma e il Largo quando è giunto il 2017, mentre nel 2016 (sempre quattro diverse postazioni) sul principale c’erano gli Statuto e The Skatalites. Per il Capodanno del 2015, conto alla rovescia da quattro diversi palchi in città.

