il trionfo della nuorese 

Lanteri Sassari 1

Nuorese 5

Lanteri (4-3-3) : Satta, Brizzi (1’ st Tolu), Sotgiu (9’ st Zappino), Mura (24’ st Pisano), Delogu, Zichi, Caggiari (24’ st Cubeddu), Dettori, Usai, Nuvoli, Deiola (4’ st Florenzano). In panchina Camboni, Sini, Pala, Cagnoni. Allenatore Pulina.

Nuorese (4-3-3) : Manfredi E., Puddu (24’ st Ruggeri), Manfredi L., Steri, Peana, Passalenti (17’ st Rivera), Demurtas S., Demurtas A., Ngoye (34’ st Aru), Cocco (38’ st Usai), Pitirra (24’ Medde). In panchina Ruggiu, Godalier, Bonfigli. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : pt 43’ L. Manfredi, 49’ Cocco; 3’ A. Demurtas, 12’ Cocco, 33’ Nuvoli, 47’ Medde.

Note : ammoniti Passalenti, Caggiari, Nuvoli, Dettori, Delogu.

SASSARI. Manita ai danni della Lanteri e festa promozione al Comunale di Li Punti per la Nuorese, che vince il rush finale contro l’Alghero sconfitto ad Ovodda e torna in Eccellenza dopo solo un anno di purgatorio in Promozione.

Apre le danze L. Manfredi in rovesciata al 43’. Raddoppia Cocco al 47’ del primo tempo con una rasoiata dal limite. Lo stesso giocatore si ripete al 12’ della ripresa ma prima arriva la terza rete dei barbaricini con A. Demurtas al 3’. Il quinto sigillo è di Medde al 92’. Nuvoli al 33’ della ripresa firma il gol della bandiera della Lanteri con una bordata dai 30 metri.

«Siamo contenti», commenta raggiante Antonio Prastaro, allenatore della Nuorese, «fino all’ultimo secondo è stato un campionato competitivo e difficile. Il primo pensiero per questa vittoria va ai tifosi».

