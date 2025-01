Il trionfo del Villaspeciosa 

Il Villaspeciosa riscrive la propria storia e vince per la prima volta la Coppa Italia regionale di C1. Nella festa del palazzetto di Sa Rodia a Oristano, è la squadra di Arba ad alzare il trofeo dopo il netto successo per 9-1 sul Città di Cagliari. La finale era stata fin da subito indirizzata dal Villaspeciosa, a segno con Garrido dopo appena 28 secondi. Lo stesso argentino raddoppia a metà primo tempo, mentre Podda, con altre due reti, chiude la frazione sul 4-0. Nella ripresa segna ancora Garrido. Dopo il 5-1 di Foppa, il Villaspeciosa esagera con la doppietta di Billai e i centri di Perez e Atzeni per il 9-1 che regala ai biancorossi la prima storica Coppa Italia. Può sorridere della vittoria anche Michele Podda, che sempre ieri ha conquistato con la Meta Catania la Supercoppa italiana con l’8-2 sul Napoli, ma che guarda sempre con affetto alla squadra del suo paese.

Le semifinali

Le due semifinali si erano giocate sabato a Sa Rodia. La prima a strappare il pass per la finalissima di ieri era stato il Villaspeciosa con il 5-3 sul Fanni Futsal Sassari. Protagonista Billai, autore di una tripletta. A segno anche Lai e Garrido. Ai sassaresi non bastano i centri di Yamada e Fozzi per l’iniziale doppio vantaggio, mentre Russo aveva segnato il momentaneo 3-3. Combattuta anche l’altra semifinale, che ha visto il Città di Cagliari avere la meglio sul C’è Chi Ciak con le doppiette di Erriu e Vacca e i gol iniziali di Foppa e Fois. Nulla da fare per il C’è Chi Ciak, che con Vaccargiu, Diereden (doppietta) e Medda insegue per tutta la gara senza però riuscire a riprendere i cagliaritani.

Fase Nazionale

Con il successo di Oristano, il Villaspeciosa conquista anche il pass per la fase nazionale della Coppa Italia di C1. Si parte il 4 febbraio con il triangolare contro i lombardi della Chignolese, mentre l’11 i biancorossi sfidano i piemontesi del Fucsia Nizza.

