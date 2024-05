Il trionfo del Monastir 

Lanteri 1

Lanteri (4-3-3) : Camboni, Delogu, Fauli (16’ st Sotgiu), Mura, Nieddu, Zichi, Caggiari (35’ st Florenzano), Dettori, Usai, Nuvoli, Deiola (48’st Cubeddu). In panchina Satta, Sini, Tolu, Pala, Pisano, Zappino. Allenatore Pulina.

Monastir (4-3-3) : Firinu, Pinna, Porcu, Frau, Saias, Piras, Paulis, Riep (13’ pt Cannizzaro, 18’ st Arzu), Ragatzu, D’Agostino (45’ st Poddesu), Masia. In panchina Angioni, Arzu, Deias, Piro, Pulcrano, Murgia, Caboni. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Gabriele Sari di Alghero.

Reti : pts 9’ Dettori, 14’ Ragatzu (r); sts 14’ Masia.

Note : espulso Dettori, ammoniti Delogu, Sotgiu, Florenzano.

Abbasanta. Il Monastir conquista la Coppa Italia di Promozione in rimonta nei tempi supplementari grazie a una grande punizione di Masia quando la gara sembrava destinata a concludersi ai rigori. È stata una partita equilibrata, con il risultato aperto sino alla fine.

Nella prima parte del primo tempo qualche conclusione per parte che non impensierisce i portieri. Alla mezz’ora prima Ragatzu di testa manda alto su cross di Pinna, poi dall’altra parte Dettori con un tiro cross sfiora l’incrocio. Buon tentativo al 37’ di Caggiari, che dopo essersi liberato di due avversari sulla trequarti si accentra e da fuori calcia di poco a lato. Poco dopo il Monastir gioisce per un gol di Ragatzu su cross di D’Agostino, ma è fuorigioco. Nel finire di primo tempo Paulis si rende pericoloso con un tiro insidioso dal limite deviato in angolo.

La prima parte della ripresa vede il Monastir più pericoloso: ci provano Masia su punizione, Paulis e Arzu da fuori. Poi la Lanteri va al tiro con Dettori su punizione, con Nuvoli e con Cannizzaro. Nel finale del secondo tempo il gioco resta fermo per un infortunio al viso a D’Agostino, accompagnato in ospedale con l’ambulanza. Probabile la rottura del setto nasale.

Si va ai supplementari e dopo una conclusione di Arzu al 2’ la Lanteri, che poi resterà in dieci per l’espulsione di Dettori, passa: Usai appoggia al limite per Dettori che di destro batte Firinu. Passano 3’ e Pinna subisce fallo in area: è rigore, Ragatzu trasforma dal dischetto. Sul finire Masia regala la vittoria ai suoi con una punizione da circa 30 metri che si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Camboni. Per il Monastir è il secondo trionfo dopo la vittoria del campionato. Ora la Supercoppa con l’Ossese.

