Sassari.
30 agosto 2025 alle 00:17

Il trio delle spaccate resta a Bancali: accusati di 27 furti 

Restano in carcere a Bancali le tre persone di origine slava accusate di aver compiuto 27 furti in meno di un anno. Lo ha deciso una ordinanza del tribunale di Sassari su richiesta della Procura confermando la misura cautelare già in vigore da fine luglio. Il trio era stato arrestato nel Sassarese dai carabinieri del capoluogo turritano, in sinergia coi militari di Cagliari, in seguito al furto, riuscito, in una gioielleria di Elmas in cui avevano prelevato circa 30mila euro di gioielli e a un altro, fallito, alla Crai di Pula il 29 e il 30 luglio di quest’anno. Ma per gli inquirenti almeno due di loro sono sospettati di aver realizzato con il metodo della “spaccata” diversi colpi, tra marzo 2024 e gennaio 2025, nei supermercati Tuttigiorni di Sassari e Cagliari, nel negozio Apple di Sassari, e tentando di colpire le filiali del Banco di Sardegna di Trinità D'Agultu, Tissi e Uri. Gesti che avrebbero fatto guadagnare agli indagati una somma di circa 330mila euro. La modalità di attacco si basava sull’utilizzo di una automobile Alfa Romeo Giulietta e di un furgone, o un camion, sempre rubati, che venivano utilizzati per sfondare le vetrine. Impiegando poi delle grosse funi con cui sradicavano dai loro alloggiamenti le casseforti, dileguandosi con la refurtiva. I carabinieri sono risaliti ai tre attraverso una serie di prove, tra cui le intercettazioni e le riprese delle telecamere.

