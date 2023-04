Il Triduo pasquale 

Ottavo appuntamento, stasera alle 21 su Videolina con “Emmaus - I passi della fede in Sardegna”, trasmissione curata da Paolo Matta per la regia di Massimo Piras. Puntata interamente dedicata ai riti del Triduo pasquale in Sardegna. A cominciare dal suo prologo, la solenne Messa crismale celebrata in tutte le Cattedrali, presieduta dal Vescovo con i sacerdoti e religiosi della sua diocesi. Alla sera la Messa in Coena Domini con la Lavanda dei piedi e, a seguire, la notturna processione agli Altari della Reposizione, il tradizionale “giro delle sette chiese”. Quindi al venerdì santo le drammatiche “Via Crucis” con il Cristo morto e i riti de Su Scravamentu, sino ad arrivare alla lunga Veglia Pasquale e, al mattino di domenica, alle processioni de S’Incontru.