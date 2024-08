Il Tricolore affiora dalle macerie 

La demolizione dell’ex circolo dei combattenti ha dato il via ai lavori per la realizzazione della “Casa della Musica”, il nuovo teatro polifunzionale che regalerà a Sestu uno spazio per la cultura. Ma tra le macerie, in questi giorni, in tanti hanno visto affiorare il grande tricolore che era stato dipinto nel 1970 sul muro dall’artista Giorgio Loi. Una bandiera italiana che si è conservata pressoché intatta da mezzo secolo.

A osservare il cantiere, ogni giorno, si fermano un gran numero di anziani (e non solo) di Sestu che guardano con affetto quel dipinto, tanto che c’è chi vorrebbe venisse in qualche modo salvato, magari per poi essere inglobato nel futuro teatro e diventare un angolo della memoria. Una proposta di non facile realizzazione, anche perché quel Tricolore era stato tracciato sull’intonaco ed è complesso staccarlo senza rovinarlo.

