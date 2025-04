Il tributo al carabiniere amico di tutti 

Sono le 11 in punto quando il sindaco Tomaso Locci e il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Grasso rimuovono il panno bianco che cela la targa da inaugurare, poi benedetta da don Gianmario Piga. Da ieri mattina, lo spiazzo di via Cesare Cabras di fronte al Comando si chiama ufficialmente Piazzale Paolo Mero.

Il ricordo

È l’omaggio congiunto della città e dell’Arma al maresciallo monserratino scomparso nel 2000 dopo aver dato lustro al Corpo ed essersi schierato al fianco di chi era in difficoltà. Nato nel 1959, Mero si arruolò nel 1978, operando inizialmente nelle stazioni di Marrubiu, Riola Sardo e Serramanna. Nel 1988 assunse il comando della stazione di Samassi, dal 1997 diresse quella di Assemini. Sotto la sua guida il reparto ottenne l’Encomio semplice collettivo come miglior presidio operativo della Sardegna. Durante l’alluvione del 1999 fu in prima linea per fornire supporto alle famiglie colpite. Due mesi dopo il maresciallo si è spento per un arresto cardiaco a soli 40 anni, lasciando la moglie Anna Elena Cossa e i figli Stefano e Serena.

Ed è con grande commozione che la famiglia ha partecipato all’intitolazione di ieri, attesa fin da quando il Comune diede il via all’iter nel 2021. «È un’emozione poter ricordare Paolo, o Paoletto, come lo chiamavamo noi familiari, per la sua attività da comandante dei carabinieri ma anche come uomo», ha raccontato Nicola Mameli, cugino di Mero. «Il suo pensiero risveglia nei parenti stretti il brutto ricordo di quella giornata di 25 anni fa, ma conservo anche l’affetto e la vicinanza che l’Arma ha dimostrato verso la famiglia.

Il tributo

La cerimonia di intitolazione ha visto la presenza di un gran numero di autorità: tra gli altri la questora di Cagliari Rosanna Lavezzaro, il prefetto Giuseppe Castaldo, il procuratore della Repubblica Rodolfo Maria Sabelli, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Luca Manselli e dei carabinieri Luigi Grasso, che ha definito Mero «un punto di riferimento per la collettività, con un percorso professionale che parla da solo. Suggelliamo il ricordo di un maresciallo che ha comandato in modo egregio, e il legame forte tra Monserrato e le forze dell’ordine». L'intitolazione è arrivata a un anno esatto di distanza da quella del parco Generale Dalla Chiesa. «Siamo orgogliosi di dare un riconoscimento a chi ha lavorato per la sicurezza di tutti», ha dichiarato il sindaco Locci. «Mero ha dato tantissimo ad Assemini, dove è ricordato da tutti, ma anche ai nostri cittadini. Era un comandante ligio al dovere ma soprattutto era uno in mezzo a noi, che ascoltava le persone e a cui molti si rivolgevano per trovare aiuto». Nelle parole del primo cittadino anche il ricordo di altri tre carabinieri monserratini che persero la vita in servizio: Mario Cruccu, Antonio Deidda e Nello Congiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA