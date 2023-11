Il tributo ai “senza nome” davanti all’Albero della vita 

«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario». Sono le parole di Primo Levi, pronunciate da Gabriella Artizzu, presidente dei Lions Cagliari ad aprire, nella cappella del cimitero di San Michele, le celebrazioni per rendere omaggio alle centinaia di persone senza nome, morte durante il secondo conflitto mondiale e sepolte nella fossa comune, rimasta per anni anonima. Un appuntamento che - per volontà dei Lions e del Rotary – nella giornata di tutti i Santi si ripete da quasi quarant’anni per «rammentare il sacrificio di tanti nostri concittadini. E ricordare ciò che è stato e che non deve più accadere in futuro», ha sottolineato Artizzu.

A perenne ricordo di quei fatti e per onorare le vittime, le due associazioni nel 1985 hanno installato nella fossa comune l’albero della Vita, un manufatto in ferro realizzato dall’artista locale Tore Pintus, dove ieri – sotto una fitta pioggia - sono state depositate le corone delle autorità cittadine e regionali. Ai suoi piedi una grossa pietra riporta una frase che il giornalista Vittorino Fiori scrisse su “L’Unione Sarda” in un articolo sui bombardamenti del 1943.

«Il monumento deve essere un ricordo, ma anche un monito per i giovani, affinché si impegnino sempre per la pace ed evitino che simili avvenimenti si ripetano», ha ribadito Enzo Pinna, presidente del Rotary, «è un’occasione per abbracciare la fratellanza, la condivisione e la serenità».

Ed è un appello alla pace tra popoli anche l’omelia del vescovo Giuseppe Batturi, che esorta a una doverosa riflessione sul sangue del presente. «Ognuno come può, con gli strumenti che ha deve lavorare per la pace. In questo momento la Chiesa è in Israele, è a Gaza. Stamattina ero dalle suore di Madre Teresa e pregavano per le consorelle a Gaza, in Siria, in Russia, in Ucraina», ha detto, richiamando la responsabilità di ciascuno nel diventare operatore di pace. «Avere memoria del passato significa avere un futuro migliore che ci permetta di non commettere gli stessi errori», ha aggiunto il sindaco Paolo Truzzu. Concetto ribadito dall’assessora regionale al lavoro, Ada Lai: «Le istituzioni devono essere sempre presenti e comunicare soprattutto ai giovani che il passato ci può insegnare a costruire un futuro migliore».

