«Il Tribunale? Un piccolo gioiello» 

È il più giovane in Italia a presiedere un Tribunale. Nicola Caschili, 45 anni, cagliaritano, ieri ha preso possesso dell’ufficio che gli era stato affidato il 4 marzo dal plenum del Csm. La carica era vacante da undici mesi, all’indomani dell’addio di Giorgio Cannas. Negli ultimi anni era stata affidata pro tempore a Mariano Arca e Paola Murru, già a capo del palazzo di Giustizia per otto anni. Caschili conosce bene l’Ogliastra e il suo Tribunale dove ha lavorato dal 2011 al 2015 come giudice del lavoro, delegato alle procedure fallimentari e giudice del contenzioso civile. Arriva dal foro di Cagliari, dove ha svolto funzioni di giudice delle imprese e dei fallimenti. Con l’imminente arrivo del procuratore capo Paola Dal Monte il piccolo presidio di frontiera potrà viaggiare a pieno organico, in gran parte al femminile.

Le parole

Ieri mattina, davanti ai giudici in seduta collegiale, presidente Nicole Serra, a latere Aresu e Rutili, la piccola cerimonia per l’immissione nell’esercizio della funzione, l’insediamento formale del nuovo presidente. «Il Tribunale di Lanusei – spiega il giudice – è un piccolo gioiello, con delle potenzialità notevoli. È un presidio importante per tutta la comunità e va preservato. Funziona molto bene e questo è una garanzia di vicinanza al territorio. La differenza con altre realtà è tangibile. Qui si riesce a capire bene i fatti e dare risposte celeri e precise. Quello di cui ha bisogno la gente».

Completato il quadro dei ruoli apicali il presidio respira aria di rinascita. «Questo Tribunale – osserva Caschili – ha la caratteristica che in poco tempo può essere organizzato bene e funzionare in maniera ottimale. Ci sono realtà che sono molto in crisi, ma non è questo il caso di Lanusei. Con un apporto minimo di risorse credo si possa fare tanto».

Gli avvocati

Piena soddisfazione è stata espressa da parte del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Vito Cofano. «Oggi abbiamo dato il benvenuto al nuovo presidente al quale abbiamo rinnovato gli auguri di buon lavoro. Siamo convinti che saprà garantire al nostro presidio giudiziario una giustizia giusta, altamente efficiente. L’attività giurisdizionale rappresenta un punto di riferimento importante per la difesa delle istituzioni democratiche, e il Tribunale è un baluardo di legalità che merita di funzionare al meglio».

