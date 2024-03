Il Tribunale si ferma per due giorni 

Per due giorni anche il Tribunale di Nuoro si ferma, in due distinte giornate di sciopero. Oggi a incrociare le braccia saranno i fonici e gli stenotipisti trascrittori e forensi impiegati nel servizio di documentazione degli atti processuali. Mercoledì invece saranno gli avvocati ad astenersi dalle udienze. La Camera penale Antonio Busia, presieduta da Giovanni Angelo Colli, ha aderito allo sciopero nazionale proclamato dall’unione delle camere penali italiane. Saranno garantite solo le udienze con detenuti. Le Camere penali protestano contro «le condizione di sovraffollamento carcerario, lo stato inumano e degradante della detenzione nel nostro Paese e Il fenomeno dei suicidi in carcere che nei primi 58 giorni del 2024 è in continua ascesa».

Tra i motivi che porteranno all’astensione «la carenza negli organici degli agenti penitenziari, dei medici e psichiatri, degli operatori sociali, la preoccupazione per gli episodi di violenza sui detenuti» ma anche «la necessità di interventi normativi in tema di liberazione speciale anticipata, misure extra detentive speciali per pene brevi, ridimensionamento della custodia cautelare infra muraria, depenalizzazione, adozione di atti di clemenza generalizzata e di ogni altro strumento idoneo a ridurre ed eliminare il sovraffollamento».

