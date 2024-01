Il Tribunale salva la Tossilo spa 

La liquidazione è stata scongiurata. E la Tossilo spa, società pubblica emanazione del Consorzio industriale, incaricata della gestione del trattamento dei rifiuti di mezza Sardegna, potrà continuane a operare per l'avvio dei nuovi impianti.

Il piano

Il giudice del Tribunale di Oristano Alessandro Bonetti ha preso atto del ricorso presentato dagli avvocati Brunello Acquas e Stefano Demuro per l'avvio della composizione negoziata della crisi. Nel corso dell'udienza, che si è svolta nella tarda mattinata di ieri, presenti anche il procuratore Capo Paolo De Falco e il rappresentante della Tossilo, Mario Zacchino, i legali della società hanno illustrato il ricorso e la documentazione con specifico riferimento al piano di risanamento elaborato dai professionisti che assistono la società. Si dovrà nominare dalla Camera di Commercio di Nuoro un esperto che dovrà coadiuvare la società e i suoi legali nelle trattative con i creditori. L'udienza è stata quindi rinviata all'otto maggio per attendere la nomina dell'esperto che determinerà la sospensione della procedura di liquidazione. La Tossilo Spa potrà continuare a operare nel campo imprenditoriale, grazie all'assistenza finanziaria della Regione, con l'avvio degli impianti per il trattamento dei rifiuti e nei prossimi mesi del nuovo termovalorizzatore, realizzato dalla Regione con un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro.

Il Consorzio

Mario Zacchino, presidente della Tossilo Spa e commissario liquidatore del Consorzio industriale, appare soddisfatto: «È stato un percorso molto difficile, ma finalmente si sta arrivando a una conclusione positiva. Quando partono gli impianti? Ci stiamo lavorando. Dobbiamo ottenere ancora delle autorizzazioni, ma siamo sulla buona strada. Vogliamo dare concretezza a quello che è stato fatto».

I sindaci

Compiacimento anche da parte degli amministratori locali che vedono uno spiraglio di luce dopo la lunga stagione delle incertezze. Tore Ghisu, sindaco di Borore, aggiunge: «È stato compiuto un grande passo in avanti. La decisione del Tribunale di Oristano premia l'impegno della Regione, che ha messo a disposizione importanti risorse finanziarie, ma anche dei vari soggetti locali, che si sono attivati per arrivare a questo importante risultato. Si apre quindi una fase nuova e si riprende l'attività della raccolta e del trattamento dei rifiuti, che porterà in breve tempo all'avvio degli impianti, che consente di dare risposte alle attese dei lavoratori e del territorio, per un servizio importante».

I legali

Gli avvocati Acquas e Demuru hanno accolto con soddisfazione la decisione del tribunale. «Tutti abbiamo operato - commenta - verso l'unico obiettivo, il salvataggio dell'impresa, della società e dei posti di lavoro».