Il Tribunale perde due giudici 

Nei giudizi degli avvocati, al solito misurati, lo scenario viene descritto come una “vergognosa catastrofe”. Non una somma di eventi avversi. Il Tribunale di Lanusei, per i prossimi due mesi, a meno di nomine urgenti sarà a mezzo servizio, con due giudici in meno. Coperta cortissima anche per i giudici di pace.

Motivazioni

Il 19 dicembre il presidente facente funzioni Paola Murru comunicava i rinvii, da adottarsi in altra udienza, dei procedimenti di gennaio e febbraio davanti a Mariano Arca in veste di giudice monocratico. Provvedimento necessario in quanto il giudice Arca è andato in pensione il 31 dicembre. Ieri pomeriggio la comunicazione, sempre da parte del presidente Murru, dell’esenzione per due mesi dalle udienze già fissate della dottoressa Nicole Serra. Le motivazioni del provvedimento sono indicative del carico di lavoro a cui i giudici sono sottoposti nel presidio di Lanusei. Infatti di recente la Corte d’Appello di Cagliari ha chiesto alla presidenza di Lanusei quali provvedimenti intendesse adottare per consentire al giudice Serra la stesura della motivazione della sentenza sul processo Quirra, di cui aveva dato lettura della sentenza il 10 novembre 2021.

Il collocamento in un periodo di aspettativa ma soprattutto il rilevante carico di lavoro, in particolare per i casi riconducibili al codice rosso, hanno impedito al giudice di depositare la motivazione. Adesso avrà due mesi di tempo per farlo. Le udienze verranno rinviate, tranne i casi in cui questo non è possibile.

Sono salve le udienze del collegio e i procedimenti davanti a Paola Murru e Giuseppina Sechi.

Senza pace

Tuttavia le cattive notizie hanno la tendenza a formare degli assembramenti. Così la cancelleria dell’ufficio del giudice di pace ha comunicato agli avvocati che le udienze civili fissate nel mese di gennaio, fino al 14 sia nell’ufficio di Lanusei che in quello di Tortolì, sono da intendersi rinviate a data da destinarsi “a seguito della non conferma del giudice di pace dottoressa Antonietta Collu”.

Quest’ultima ferale notizia è stata accolta in maniera molto negativa, in quanto il numero dei potenziali candidati al ruolo suggerisce che non siano stati presi tutti gli accorgimenti perché si arrivasse a questa situazione. Lapidario il commento del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Vito Cofano. «Abbiamo subito attivato le interlocuzioni con il presidente del Tribunale e con il presidente della Corte d'appello per la risoluzione del problema, chiedendo l'urgente applicazione di un magistrato che vada a sostituire quanto meno il ruolo in carico a Mariano Arca. Per quanto concerne il Giudice di Pace, a seguito delle interlocuzioni avvenute ed in attesa che il Csm provveda alla nomina, già da domani, ci è stato assicurato, che si procederà alla nuova calendarizzazione delle udienze».

RIPRODUZIONE RISERVATA