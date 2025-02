«Il Tribunale non chiuderà» 

Per scacciare i fantasmi servono pure le parole. Pesano e sono importanti quelle del vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Intervenendo a un convegno organizzato dall’Università di Cagliari e dall’Università di Nueva León in Messico, l’esponente del governo Meloni ha ribadito con fermezza l’importanza del Tribunale di Lanusei, escludendo qualsiasi ipotesi di chiusura. Più di un placebo per il foro di frontiera, costretto sempre alle corde da ogni sussurro di riorganizzazione.

Le parole

Durante il suo intervento, il Vice Ministro ha sottolineato il ruolo cruciale che il Tribunale di Lanusei svolge nel garantire la giustizia sul territorio, confermando: «L’impegno del Governo è rivolto al mantenimento e al potenziamento delle strutture giudiziarie nei territori periferici, nell’ottica di una giustizia più vicina ai cittadini». La giustizia di prossimità evocata dal procuratore generale Luigi Patronaggio e la cui importanza è stata di recente ribadita dalla neo procuratrice Paola Dal Monte. Presidi piccoli ma indispensabili, a fronte di distanze geografiche considerevoli e siderali dal punto di vista simbolico.

La delegazione ogliastrina, che al vice ministro ha posto il quesito specifico sulle intenzioni del governo, era composta da Davide Burchi, sindaco di Lanusei, Vito Cofano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanusei, Fabrizio Demurtas, presidente della Camera Penale di Lanusei. «Accogliamo con soddisfazione questa dichiarazione – hanno detto – che conferma la volontà delle istituzioni di tutelare un presidio di legalità essenziale per la nostra comunità e per l’intero territorio dell’Ogliastra. Continueremo a lavorare affinché il Tribunale di Lanusei possa operare al meglio delle sue capacità, garantendo servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini».

Il carcere

Incassata la buona novella si guarda avanti. Tutta da chiarire la situazione che riguarda il carcere. «L’impegno delle istituzioni – precisa Vito Cofano – è rivolto a tutelare il presidio, a rafforzarlo e a creare tutte le condizioni per realizzare una nuova struttura».

RIPRODUZIONE RISERVATA