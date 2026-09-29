Il Tribunale mette il turbo 

Giustizia del lavoro col turbo. Il Tribunale di Lanusei, a più riprese travolto da venti di smantellamento puntualmente placati, ha definito più contenziosi del mondo del lavoro di quanti ne siano sopravvenuti e ha ridotto le pendenze del 9 per cento rispetto al 2024. Il risultato del 2025, tuttavia, nasconde una forte asimmetria: il lavoro privato ha smaltito molto arretrato, mentre previdenza e pubblico impiego hanno prodotto nuovo arretrato. Il quadro, elaborato su dati della Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del ministero della Giustizia e della Corte d’appello di Cagliari su commissione della Cisl Ogliastra, è accolto con soddisfazione da amministratori e sindacati, oltre che dall’Avvocatura che, però, evidenzia una carenza d’organico al Palazzo di via Marconi presieduto da Nicola Caschili.

Addetti ai lavori

«L’Ordine - dice il presidente del Foro di Lanusei, Vito Cofano - apprezza il metodo del rapporto e riconosce i positivi risultati del 2025, nonostante le gravi carenze d’organico. Particolare attenzione merita il dato sugli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale: 143 nuove iscrizioni nell’anno giudiziario 2024/25 (+62,5 per cento), a fronte di 95 definizioni». Cofano guarda all’attualità: «Il segnale proveniente dai primi mesi del 2026, seppur provvisorio, richiede la massima attenzione, affinché l’avvenuto completamento degli organici possa tradursi in un effettivo recupero della capacità di definizione. Nella giustizia previdenziale la rapidità è ancor più una forma di equità sociale». I dati confortano il sindaco di Lanusei, Davide Burchi: «Al di là della quantità del lavoro svolto, noi sappiamo che dietro quei numeri c’è anche la qualità e la professionalità con cui ogni giorno operano Tribunale e Procura, un patrimonio da preservare e rafforzare».

Il sindacato

«I dati confermano che il Tribunale è un presidio fondamentale ed efficiente per l'Ogliastra. Tuttavia - afferma Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra - evidenziamo una preoccupante asimmetria. Per far correre il Tribunale su tutti i fronti servono risorse e organici completi».

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