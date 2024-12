Il tribunale: liquidazione giudiziale per l’ex società della Santanché 

Milano. Dopo quella di Ki Group srl, quasi un anno fa, è arrivata anche la “liquidazione giudiziale”, ossia l'istituto che ha sostituito il vecchio fallimento, per Bioera, spa del gruppo del biofood di cui la ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata presidente fino al 2021 e che ha avuto tra gli amministratori anche l'ex compagno, Canio Giovanni Mazzaro. La Sezione crisi d'impresa del Tribunale di Milano, ha dichiarato «l'apertura della liquidazione giudiziale della società Bioera spa». L’istanza della società, che era «finalizzata a procedere alla modifica sostanziale dell'accordo», non ha trovato, invece, «accoglimento difettando alla base - scrivono i magistrati - di un effettivo piano industriale, finanziario e di cassa». Nella relazione del commissario veniva indicato che la società ha un «patrimonio netto negativo», ossia un “buco”, di circa 8 milioni di euro. Ora è stato decretato un fallimento che potrebbe portare all'apertura in sede penale di un fascicolo per bancarotta a carico di amministratori ed ex.

