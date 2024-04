Il tribunale ha un presidente 

Nicola Caschili è il nuovo presidente del Tribunale di Lanusei. Quarantacinque anni compiuti il 10 marzo, il giudice è stato investito della carica dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura che ha reso così ufficiale, nei fatti, una notizia già maturata da tempo. L’annuncio era atteso per aprile e i tempi sono stati rispettati in pieno. Finora in carica al Tribunale di Cagliari, Caschili conosce bene la realtà ogliastrina per la esperienza pregressa al palazzo di via Marconi come giudice del lavoro, delegato alle procedure fallimentari e come giudice del contenzioso civile nella materia commerciale. Raccoglie l’eredita di Giorgio Cannas. Da undici mesi la sede era vacante. Retta, dopo l’addio di Cannas, da Mariano Arca e, ultimamente, da Paola Murru, in passato presidente per otto anni.

Gli avvocati

«Accolgo con viva soddisfazione la nomina di Nicola Caschili, cui rivolgo il benvenuto, o meglio il bentornato, più sentito e l'augurio di buon lavoro a nome di tutta la classe forense ogliastrina», dichiara Vito Cofano, presidente del Foro di Lanusei. «La nomina del presidente, deliberata dal Csm in tempi celeri, come sollecitato dall'Ordine nelle diverse interlocuzioni, determinerà, e non v'è dubbio, un importante e decisivo cambio di passo nella gestione e nell'organizzazione dell'attività giurisdizionale, trattandosi di una figura imprescindibile per una efficiente e corretta amministrazione della Giustizia. L'impegno che attende il nuovo presidente è complesso ma sono certo che la sua esperienza, il suo spessore professionale e umano unito alla conoscenza della nostra realtà garantiranno il migliore esercizio dell'attività giurisdizionale».

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, professione avvocato: «Conosciamo tutti Nicola Caschili, del quale abbiamo avuto modo di apprezzare qualità umane e professionali durante l’esperienza a Lanusei. Avere una figura apicale in Tribunale è importante. Siamo consapevoli che l’attività portata avanti dai facenti funzioni sia stata eccellente, ma avere un presidente incaricato potrà migliorare la struttura. Attendiamo ora la nomina del procuratore». Sono in corsa per la carica di procuratore capo Paola Dal Monte, Enrico Colagreco e due magistrati che hanno già lavorato a Lanusei da sostituti: Daniele Rosa e Andrea Schirra.