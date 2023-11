Il treno travolge un camion sui binari: due vittime 

Cosenza. I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto vicino a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Il treno e il camion, subito dopo lo scontro, hanno preso fuoco. A condurre il treno era la 61enne Maria Pansini. Sia lei che la persona che l’autista del camion, il 24enne marocchino Said Hannaoui, sono morti sul colpo.

Il convoglio era un regionale che collega la frazione “Sibari” di Cassano allo Ionio con Corigliano-Rossano. Nessuno dei vagoni ha subito conseguenze a causa dell’incidente e nessuno dei passeggeri é rimasto ferito. Il conducente del camion viaggiava da solo. Il locomotore ed il camion, a causa delle fiamme che li hanno investiti dopo lo scontro, sono andati totalmente distrutti.

Intanto a quasi tre mesi dall’incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai, uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari, arriva una nuova svolta nelle indagini della procura di Ivrea. Nel nel registro degli indagati, figurano anche due dirigenti di Rfi (Rete ferroviaria italiana): la società è formalmente indagata come “persona giuridica” nell’ambito dell'inchiesta per concorso in omicidio colposo e disastro ferroviario. I due dirigenti nei guai sono il direttore lavori, che stava seguendo le opere di manutenzione alle linee, e il coordinatore sicurezza della fase operativa. Su mandato della procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, agenti della polizia ferroviaria, carabinieri e ispettori dello Spresal, hanno effettuato perquisizioni negli uffici di Rfi a Torino (nelle stazioni di Porta Nuova e del Lingotto) e Roma per acquisire file informatici e documenti relativi agli appalti e alle procedure seguite per la sicurezza dei lavoratori. Gli investigatori hanno acquisito parecchia documentazione che sarà attentamente analizzata nei prossimi giorni. Il cantiere di Brandizzo dove si è verificato l’incidente, nella serata del 30 agosto scorso, faceva parte di un più ampio appalto relativo alla manutenzione ferroviaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA