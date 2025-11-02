VaiOnline
Buggerru.
03 novembre 2025 alle 00:08

«Il treno nella galleria Henry ripartirà» 

Il trenino che accompagna i turisti nella galleria Henry sarà presto rimesso in funzione. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di ripristino dei guasti meccanici ed elettrici, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, che lo renderanno nuovamente operativo. «Il mezzo era ormai fuori servizio da circa un anno – spiega la sindaca di Buggerru, Laura Cappelli – a causa della mancata manutenzione che ne aveva impedito la regolare messa in funzione. Ora, grazie a un finanziamento regionale di circa 70mila euro e anche all’amministrazione comunale, che ha deciso di cofinanziare con risorse proprie le spese dell’intervento, si provvederà alla completa rimessa in efficienza del mezzo». Nei prossimi giorni la motrice del convoglio sarà spedita nella Penisola. La maggior parte dei lavori saranno compiuti dalla ditta costruttrice, che ha sede nel Nord Italia. Tutti gli interventi dovranno essere terminati prima dell’inizio della prossima stagione turistica. «La Galleria Henry rappresenta un patrimonio identitario per la nostra comunità – conclude Cappelli - un luogo che racconta la nostra storia e il nostro legame con il passato minerario. Con questo intervento vogliamo restituire piena funzionalità al treno turistico, affinché continui a essere un mezzo di valorizzazione e promozione del territorio».

