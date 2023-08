«Il treno è un inferno» Storie di ordinari disagi 

Doveva essere un viaggio di qualche ora per tanti ragazzi pronti a ballare e cantare sotto il palco dei loro beniamini al Red Valley Festival. Invece si è trasformato in un inferno tra caldo, ritardi e inconvenienti tecnici. È successo la sera del 14, quando una piccola folla ha riempito la stazione dei treni di Cagliari per prendere il treno delle sedici e trenta, come racconta Valentina Meloni: «Ho accompagnato a prendere il treno i miei figli, c’erano tanti minorenni. Il treno è partito con un’ora di ritardo da Cagliari, ed è arrivato al Olbia con due ore di ritardo».

Disagi quasi normali, secondo le denunce dei passeggeri abituali, ma fosse stato solo il ritardo: il tratto da Cagliari a Oristano, racconta la donna, è stato percorso «senza aria condizionata, con finestrini chiusi e senza nessun membro del personale che potesse aprire le finestre. Il disagio era terribile, si moriva di caldo. I passeggeri non riuscivano a comunicare con Trenitalia, nessuno li ascoltava. Alla fine hanno dovuto allertare gli agenti della Polizia ferroviaria di Oristano che cortesemente hanno segnalato una situazione insopportabile».

Intervento riparatore

L'impianto è stato riparato a Oristano, ma inevitabilmente il treno ha accumulato un'altra ora di ritardo. «Sono arrivati alle dieci passate, esausti e quando ormai il concerto era iniziato da un pezzo», sottolinea ancora Valentina Meloni.

Sull’accaduto, Trenitalia risponde di aver fatto il possibile per gestire una situazione eccezionale: «Ci sono stati numeri record di presenze, ma non volevamo lasciare a terra nessuno», spiega l’azienda in una nota, «dal 12 al 16 agosto il Regionale di Trenitalia ha previsto otto collegamenti straordinari, che offrono 2400 posti a sedere aggiuntivi, per agevolare l’arrivo e il rientro a casa dei tanti appassionati di musica che volevano assistere a tutti i concerti della kermesse musicale. La sera del 14, per gestire il grande afflusso, è stato deciso di far viaggiare i treni in composizione doppia, con due carrozze attaccate. Una procedura che richiede una ventina di minuti per la preparazione».

Vandalismi

Ma non è stata l’unica ragione del ritardo iniziale: «È stato necessario intervenire sui bagni, intasati a causa di atti di vandalismo», precisa ancora Trenitalia, «il guasto all’area condizionata è stato invece risolto riavviando il sistema». Una serie di disagi e inconvenienti, ma almeno è stata data a tutti la possibilità di viaggiare all’andata e al ritorno. Michele Vacca, dell’associazione Utenti del trasporto pubblico, fa notare che «grazie all'impegno di Trenitalia e della Regione si è garantito il rientro a casa in sicurezza per i tanti giovani presenti al Red Valley Festival, infatti non si sono registrati gravi incidenti stradali».

Tuttavia, «sono stati usati due treni Minuetto, abbastanza nuovi ma che nascono per le medie distanze. Questo succede anche nelle corse del venerdì verso il nord Sardegna e della domenica e lunedì verso il sud. Per evitare questi problemi, la Regione nel 2010 aveva ordinato due Pendolini a quattro casse, che garantiscono 278 posti a sedere contro i 200 di quelli a tre casse. Invece non sono ancora in servizio: uno viaggia con tre casse e la quarta giace abbandonata in un capannone, l'altro non è stato nemmeno ritirato dalla Regione». E le corse sono poche: «Se ogni giorno feriale ci fosse un treno veloce Cagliari-Olbia ogni due ore, alle ore pari, e un Cagliari-Sassari ogni due ore alle ore dispari», ipotizza Vacca, «il problema del 14 si sarebbe posto solo per chi doveva raggiungere Chilivani, Oschiri o Olbia. Gli altri passeggeri sarebbero partiti col treno delle 17 e 30 per Sassari».

