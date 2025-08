Il treno  della memoria mineraria 

Sarà presentato nei prossimi giorni nella sala consiliare del Comune di Guspini un documentario dedicato alla storica ferrovia della miniera che univa Montevecchio con la stazione statale di San Gavino Monreale. Nata come tratta industriale per il trasporto dei minerali, dal 1905 fu utilizzata anche per il trasporto pubblico locale, diventando un ponte tra due mondi: quello del duro lavoro in miniera e quello della vita civile.

Su quei vagoni viaggiarono figure illustri. Tra loro, il geologo Domenico Lovisato, che da passeggero scrisse una denuncia contro il disboscamento in Sardegna, fenomeno iniziato già nei primi decenni dell’Ottocento. Quel treno fu usato anche da Antonio Gramsci, in visita nel 1910 con la sua classe del liceo Dettori, dal linguista Max Leopold Wagner e dagli scrittori Salvatore Farina ed Enrico Costa.

Il documentario è stato realizzato da Ruggero Ruggeri, regista e ideatore, insieme a Fabrizio Serra. Prodotto dalla Library Factory di San Gavino Monreale, il film è frutto di anni di lavoro, avviato nel 2016, tra ricerca, scrittura, interviste e montaggio. «La ferrovia – spiega Ruggeri – era sì industriale ma anche profondamente umana: lungo quei binari sono passate le vite di intere generazioni. Con questo documentario vogliamo far rivivere un mondo quasi dimenticato».

Il racconto si sviluppa attraverso materiali d’archivio, testimonianze, curiosità e immagini che restituiscono la ricchezza storica di un’infrastruttura fondamentale per la modernizzazione del territorio.