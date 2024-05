«Il Trenino verde? Un successo» «Il Trenino verde? Un successo» 

Sarcidano e Trenino verde, un’accoppiata vincente per il turismo delle zone interne. Più di cento persone domenica hanno fatto tappa in questa zona dando il via a una stagione che si prospetta produttiva per tutti, dagli operatori turistici alle strutture ricettive, ai siti archeologici, ai musei e a tutti i luoghi visitabili.

L’identikit

Il Trenino verde che attraversa il cuore del Sarcidano parte da Mandas ogni domenica, fa la sua prima fermata presso il nuraghe Is Paras di Isili, costeggia il suggestivo lago artificiale di Is Borrocus con il caratteristico isolotto dove domina la chiesa campestre dedicata a San Sebastiano per poi immergersi nel bosco di Nurallao fino ad arrivare a Laconi. Qui i passeggeri scendono per la visita al boschetto, al castello degli Aymerich, alla casa natale di Sant’Ignazio da Laconi e al centro storico. Poi si trattengono per il pranzo nelle strutture del paese per ripartire di sera. Impossibile tracciare un profilo di chi sceglie questo tipo di gita fuori porta. «Ci sono i turisti arrivati dalla Penisola», ha raccontato Cristina Meloni, 57 anni, guida turistica sul treno, «che arrivano al mare ma poi vogliono spostarsi verso l’interno. Per i sardi invece - giovani, vecchi e bambini - sono attratti dalle bellezze dell’interno». E i numeri esprimono al meglio questa tendenza che va sempre in crescendo tanto da aver raddoppiato – da una a due - le carrozze.

L’analisi

«Noi sosteniamo», ha detto Paolo Pisu, portavoce del Comitato di salvaguardia, «che la domanda è di gran lunga superiore all’offerta. Nelle tratte dove sono in funzione, i treni stanno viaggiando a pieno regime». Un andamento che conforta soprattutto chi lavora nel settore. «Se dovesse continuare così tutta l’estate», ha detto Giorgia Demontis della cooperativa Sa Frontissa che gestisce il sito nuragico di Is Paras, «per noi andrebbe benissimo, domenica abbiamo staccato 115 biglietti». Eppure l’attività di questo attrattore che affascina così tanto i turisti potrebbe ampliarsi, almeno secondo quanto affermano i tour operator. «È una risorsa importante per le zone interne», ha aggiunto Cristina Meloni, «eppure resta ancora chiusa la tratta Mandas-Sorgono che permetterebbe di trattenere i turisti nel territorio anche per due giorni». E in questo senso lo stesso Comitato chiede alla Regione di avviare un progetto serio e a lungo termine. «Bisogna partire molto prima con i viaggi e non a maggio», ha aggiunto, «intervenire sui treni perché siano confortevoli d’estate e d’inverno, i soldi ci sono, è necessario il coinvolgimento degli operatori, la Regione deve decidere se puntare sul trenino verde come attrattore per il turismo in Sardegna». In attesa che ci sia una svolta, tutti si preparano per domenica prossima quando le carrozze porteranno nel Sarcidano altre 140 persone.

